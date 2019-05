Président du FC Rodange depuis quatre ans, Semin Civovic se félicite de la saison 2018-2019 marquée par le retour en BGL Ligue. «Le budget sera augmenté. L'objectif est de se stabiliser au sein de l'élite. On a appris de nos erreurs», clame-t-il.

Semin Civovic (Rodange): «Pérenniser le club en BGL Ligue»

Par Vincent Lommel

Semin Civovic, Rodange avait besoin d'un point à Bissen. Il s'impose 5-0 sans véritablement forcer son talent. Le contrat est-il rempli?



Semin Civovic - «Oui. On accueille Wiltz dimanche prochain pour la dernière journée de championnat. Conserver la première place serait la cerise sur le gâteau. Il y aura une belle fête à cette occasion. Le FCR retrouve l'élite, et c'est ce qui compte. Le slogan «Mir Sinn Erem Do» sonne particulièrement juste.

Il ne sera pas question de traîner en bas de classement la saison prochaine…

«Absolument. Si on revient en BGL, c'est avec l'objectif avoué de s'y installer.

La saison 2017-2018 trotte-t-elle encore dans les têtes?

«Oui et non. Oui car l'effectif tenait la route. Nous aurions mérité de reconduire notre bail à l'époque et il n'avait pas manqué grand-chose. Ce ne fut pas le cas. Non car c'est du passé… mais on a retenu nos erreurs.

Le club avait décidé de rajeunir l'effectif l'été dernier. Avec réussite?

«Oui. On ne présente plus les anciens Dog, Fleurival, De Sousa ou H. Ramdedovic. Le métier parle pour eux. Les jeunes sont encadrés par de véritables meneurs. C'est très important.

Vous occupez la présidence depuis quatre ans. Avec fierté?

«Certainement. Ce championnat me donne raison. Après la descente, il fallait être en mesure de rebondir. L'entente entre le comité, le staff et les joueurs ne s'est jamais démentie. On grandit ensemble.

Le stage hivernal qui avait eu lieu au Monténégro au mois de février est-il un des secrets de la réussite?

«Celui à Remerschen a aussi eu sa part d'importance en été. On a passé en effet une superbe semaine au Monténégro. Les batteries étaient rechargées pour le deuxième tour. En plus des aspects sportifs, je tire un coup de chapeau à l'ensemble des bénévoles et à nos supporters qui abattent un travail (dans l'ombre) remarquable. Ils aident vraiment le FCR.

La montée est acquise. Avec quelles perspectives?

«Faire bonne figure. On veut s'installer, pérenniser au sein de l'élite. J'ai bon espoir. Grâce à l'aide de nouveaux sponsors, le budget sera revu à la hausse. La cellule sportive est sur plusieurs pistes pour attirer des joueurs (Bourtal a déjà signé). Le souhait est d'en transférer trois ou quatre. Quant à Deniz Muric, il avait signé un contrat en 2018. Il lui reste deux ans. Il reste à Rodange.

Pourquoi l'entraîneur Domenico Micarelli tire-t-il sa révérence?

«Nous sommes très contents de lui. Il n'y a aucune critique à formuler à son encontre. Son choix de ne pas continuer l'aventure était une surprise et s'explique par des contraintes privées. Le nom de son successeur sera connu d'ici peu.»