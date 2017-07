(AFP) - Les Dallas Cowboys, qui n'ont plus remporté le Super Bowl depuis 1996, restent l'équipe la plus chère du monde avec une valorisation de 4,2 milliards de dollars (3,7 Mds d'euros), selon le magazine économique américain Forbes.

La franchise texane de la Ligue nationale de football américain (NFL) a vu sa valorisation progresser de 5% sur un an et a généré un bénéfice opérationnel de 300 millions de dollars en 2016, selon les calculs de Forbes.

Elle devance l'équipe de baseball des New York Yankees (3,7 Mds USD) et le club anglais de football de Manchester United (3,69 Mds USD), dont la valorisation a progressé de 11% sur un an.

Le FC Barcelone occupe la 4e place (3,64 Mds USD), devant son grand rival espagnol, le Real Madrid (3,56 Mds USD) qui était en tête de ce classement entre 2013 et 2015.

La NFL est de loin le Championnat le plus rentable et domine les autres championnats avec 29 de ses 32 franchises dans le classement établi par Forbes. La valorisation des Rams a ainsi doublé (2,9 Mds USD, 12e) grâce au déménagement de la franchise NFL de St Louis (Missouri) à Los Angeles (Californie) en juin 2016.

Huit franchises de la Ligue majeure de baseball (MLB) et sept de la Ligue nord-américaine de basket (NBA) figurent dans ce top 50 et profitent de l'explosion des droits TV et d'un encadrement des salaires des joueurs qui évite la surenchère et protège les bénéfices.

«L'entrée en service de nouveaux stades permet également aux équipes NFL de voir leur valeur progresser, les Cowboys ont mis en place un modèle économique que toutes les autres équipes veulent imiter», a expliqué Forbes.

«Le propriétaire des Cowboys Jerry Jones a transformé une équipe qui perdait de l'argent en franchise la plus profitable au monde grâce au AT&T Stadium qui génère le plus de recettes de sponsoring et le plus de revenus par siège», a poursuivi le magazine américain.

La première franchise NBA, les New York Knicks, pointe à la 7e place avec une valorisation en progression de 10% sur un an, à 3,3 Mds de dollars. Les Golden State Warriors, qui ont remporté le mois dernier le titre de champion NBA, sont 20e avec une valorisation de 2,6 Mds de dollars, soit un bond de 37% sur un an.



Le grand perdant dans ce classement est le club anglais de football d'Arsenal qui a chuté de la 23e à la 43e place en raison d'un recul de 4% à 1,69 milliards d'euros. En revanche, son rival londonien de Chelsea a enregistré une progression de 11% et se retrouve 46e à hauteur de 1,61 milliards d'euros.