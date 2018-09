Le joueur du Virtus Entella (Serie C italienne), Dany Mota est finalement absent du groupe U21 convoqué lundi par Manuel Cardoni. En accord avec son club, l'ailier lusitano-luxembourgeois a préféré en dernière instance rester en Italie pour terminer sa préparation.

Sélection U21: Dany Mota finalement absent du groupe

Le joueur du Virtus Entella (Serie C italienne), Dany Mota est finalement absent du groupe U21 convoqué lundi par Manuel Cardoni. En accord avec son club, l'ailier lusitano-luxembourgeois a préféré en dernière instance rester en Italie pour terminer sa préparation.

Par Thibaut Goetz



Coup de tonnerre à Mondercange! On ne verra finalement pas Dany Mota avec les Espoirs lors du rassemblement pour préparer l’amical de ce jeudi face à l’Irlande du Nord, puis la rencontre contre la France mardi prochain à Strasbourg, comptant pour les éliminatoires de l’Euro U21. La raison? L’attaquant et son club du Virtus Entella ont préféré décliner l’invitation, préférant voir le natif de Niederkorn terminer sa préparation estivale.

Manuel Cardoni est revenu sur cet épisode: «On l’a appris samedi, et on n’était pas content, c’est clair et net. On a eu les gens du Virtus Entella au téléphone, et Dany a peur de rater le début de saison avec son club. Il nous a dit qu’au prochain rassemblement, il sera là. Je fais avec, je ne vais pas m’attarder là-dessus c’est une situation compliquée pour le joueur, mais moi j’ai d’autres chats à fouetter.»

Le Virtus Entella n’a en effet pas encore repris le championnat de Serie C (Groupe A). Le club de la ville de Chiavari en Ligurie affronte en amical ce jeudi Molassana, et vendredi la Sammargheritese, deux équipes évoluant en «Eccellenza». A noter que Dany Mota s’est signalé en inscrivant un doublé lors du dernier match d’Entella, remporté 3-0 contre Ligorna.

Quant à son avenir sous le maillot frappé du Lion Rouge, il reste en suspens. Plus que jamais...