Réduits à dix pendant presqu'une heure après l’expulsion de Cédric Sacras, les Espoirs de Manuel Cardoni avaient pourtant ouvert le score via Ricardo Pinto, avant de craquer en seconde période et de s’incliner 3-1. C’est leur deuxième défaite en deux sorties dans ce groupe 9 des éliminatoires pour l'Euro 2019.



Par Thibaut Goetz



Pas question de round d’observation entre Slovènes et Luxembourgeois à Adjoviscina: Tinelli est le premier à se mettre en évidence dès la deuxième minute, avant que Tucic ne se procure lui aussi une occasion pour les locaux (4e). C’est ensuite à Mersch, Muratovic et Ricardo Pinto de tenter leur chance tour à tour, mais sans réussite. Le rythme redescend jusqu’à un arrêt de Roulez face à Ozbolt (20e). Gros coup dur à venir pour le Luxembour,g puisque Sacras voit rouge après une faute sur Vrbanec (33e).

Les Lionceaux subissent les assauts slovènes, alors que Da Graça fait son entrée à la place de Mersch pour occuper le couloir gauche orphelin de Sacras. Mais, alors que le Luxembourg est en infériorité numérique, Ricardo Pinto va réussir à lui donner l’avantage au meilleur moment, juste avant la pause (0-1, 41e). A la mi-temps les statistiques sont assez similaires entre les deux équipes, avec quatre occasions cadrées de chaque côté.

Doublé slovène dans le quatrième quart d'heure



La Slovénie pousse au retour des vestiaires, et Humar fait son entrée à la place de Bijol. Les locaux ne vont pas tarder à trouver la faille, et c’est ce même Humar qui va servir Ozbolt pour le 1-1 (51e). Cette deuxième mi-temps se complique sérieusement ensuite pour les Lionceaux réduits à dix, puisque Mlakar, tout juste entré, fait passer la Slovénie en tête à l’heure de jeu bien servi par Brecl (2-1, 59e).

La Slovénie tente d’enfoncer le clou et de se mettre à l’abri d’un éventuel retour luxembourgeois, mais Kramaric manque sa tentative (73e). Les dernières minutes voient Matias provoquer un penalty que transforme Ozbolt dans le temps additionnel (3-1, 90+1).



Après sa défaite (1-2) à domicile contre le Kazakhstan en mars, le Luxembourg s’incline donc pour la deuxième fois en deux fois sorties dans ces éliminatoires, avant un autre déplacement, ce mardi déjà, pour affronter la Bulgarie à Stara Zagora.

Par ailleurs, dans ce même groupe 9, le Kazakhstan et le Monténégro ont fait match nul, un but partout, ce vendredi.



Réaction

Manou Cardoni (sélectionneur): «Ce sont les aléas du football, chaque match a son histoire. Même réduits à dix, on a continué à pousser, mais en deuxième mi-temps, c'était plus dur. Après, on prend un contre à la 90e minute, et c'est penalty: classique. À onze contre onze, il y avait un coup à jouer. Il y a eu un peu trop de déchets dans notre jeu, et on a été fébriles pendant 25 minutes. Ensuite, on s'est imposé dans le jeu, et ça c'était positif avec tous les changements que l'équipe a connus. À la fin du match, lorsque j'ai serré la main du coach slovène, il m'a félicité pour notre match. On a des certitudes avec plusieurs joueurs, il y a du ressort. Maintenant, en Bulgarie ce sera une autre paire de manche.»

Slovénie U21 – Luxembourg U21 3-1

Stade Mesti à Ajdovscina, arbitrage de M.Jakimovski (MKD) assisté de MM.Karakolev et Lika (MKD). Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Ricardo Pinto (41e), 1-1 Ozbolt (51e), 2-1 Mlakar (59e), 3-1 Ozbolt (90+1 s.p).

Corners: 5 (3+2) pour la Slovénie; 5 (2+3) pour le Luxembourg.

Cartons jaune: Zuzek (32e), Humar (80e, faute sur Martins) du côté de la Slovénie; Muratovic (76e, faute sur Sorcan), Barreiro Martins (81e, faute sur Pisek), Bohnert (81e), Matias (90+1, faute sur Mlakar) du côté du Luxembourg.

Carton rouge: Sacras (33e, faute sur Vrbanec).

SLOVÉNIE U21 (4-3-3): Sorcan; Rom, Pisek, Badzim, Gliha; Vrbanec (35e Brecl), Zuzek, Bijol (46e Humar); Ozbolt (cap.), Kramaric, Tucic (55e Mlakar).

Joueurs non-utilisés: Vodisek, Kuhar, Primc, Cesen.

Sélectionneur: Primoz Gliha

LUXEMBOURG U21 (4-4-2): Roulez; Ewert (cap.) (80e Prudhomme), Simon, Matias, Sacras; Ricardo Pinto (68e Heinz), Barreiro Martins, Mersch (35e Da Graça), Bohnert; Muratovic, Tinelli.

Joueurs non-utilisés: Ottelé, Brandenburger, Duriatti, Bjelic.

Sélectionneur: Manuel Cardoni.