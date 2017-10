(tof). Chris Philipps est revenu de Metz avec une nouvelle rassurante. L'international devrait pouvoir tenir sa place samedi. Le milieu de terrain s'est soumis à une séance de vélo ce mardi soir alors que 18 joueurs de champ et trois gardiens se sont entraînés.

Seul manquait à l'appel Enes Mahmutovic attendu dans la soirée à Lipperscheid au lendemain de son retour en compétition avec les U23 de Middlesbrough.

Chris Philipps,lui, était allé prendre un avis médical à Metz un jour après être passé dans les mains du staff médical de la sélection. Le diagnostic est le même. Il ne s'agit «que» d'une contracture qui l'a privé de ballon à l'avant-veille du départ pour la Suède, mais qui ne devrait pas l'empêcher de revendiquer une place de titulaire ce samedi à Solna.

«Il était temps que j'arrête samedi à Nantes car je sentais que ça allait lâcher», déclarait le Nordiste avant de s'astreindre à quelques tours de terrain.

Les internationaux ont travaillé leur explosivité ce mardi sous un soleil couchant avant que deux groupes de neuf ne bossent les débordements, les ajustements de passe et leur efficacité devant les buts.

En conclusion de cette séance, une opposition entre deux fois dix joueurs a dessiné les premiers contours des plans de Luc Holtz pour samedi. Dans l'une des deux équipes, vareuse mauve, Joubert gardait les buts devant M. Martins, Malget et Jänisch; Skenderovic et C. Martins; O. Thill, V. Thill et Da Mota puis Joachim devant.



«Mais ne vous fiez pas à ça! Vous avez vu le match des jaunes? Oui, j'ai mon animation en tête, mais pour le choix des joueurs, c'est encore en chantier», a conclu Luc Holtz.