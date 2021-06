Les JO de Tokyo dans le viseur de Jeff Henckels

Le meilleur tireur du Luxembourg s'envolera pour le Japon avec les onze autres athlètes de la sélection nationale, du 23 juillet au 8 août. Blessé au coude, le report des jeux d'été à cause du covid a été une aubaine pour le compétiteur de 36 ans.

(m.d. avec Joe Geimer) Et de douze ! Alors que le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) présentait mardi dernier la délégation du Luxembourg aux Jeux olympiques de Tokyo, le nom de Jeff Henckels vient allonger la liste des athlètes ce lundi.

Au-delà de ses compétences, le meilleur archer du Luxembourg a également bénéficié d'une place de quota, attribuée au Grand-Duché par la fédération internationale de tir à l'arc. Place qu'il a décrochée suite aux épreuves de sélection, organisées en milieu de mois à Paris. Une double aubaine pour l'athlète de 36 ans, pour qui le report des jeux d'été en raison du covid a été bénéfique.

Habitué à faire des pauses entre chaque olympiade, le compétiteur des JO d'Athènes (2004) et de Londres (2012) avait vu ses rêves de médaille olympique s'envoler après une chute à vélo, au printemps 2020. La pandémie et le bouleversement du calendrier sportif mondial lui ont donc permis de se rétablir et de revenir dans la compétition plus déterminé que jamais: classé 93e mondial en début de saison, Jeff Henckels est aujourd'hui 33e.

Le compétiteur rejoint donc les neuf autres athlètes qui porteront les couleurs du Luxembourg en triathlon, équitation, ping-pong ou encore cyclisme. A noter que le coureur Charles Grethen et la nageuse Julie Meynen n'ont pas encore officiellement confirmé à ce jour leur sélection, bien qu'il ne s'agisse «que d'une formalité», assurait le COSL la semaine dernière.

