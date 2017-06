Entraînement au stade Josy Barthel pour le groupe luxembourgeois, ce vendredi après-midi, avant la rencontre amicale de dimanche (19h) face à l’Albanie. Sur la pelouse nationale: un groupe très rajeuni et toujours la volonté de bien faire avant le déplacement vendredi prochain (9 juin à 20h45) à Rotterdam pour y affronter les Pays-Bas en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Par Thibaut Goetz



En clôture de la saison, la sélection luxembourgeoise prépare depuis la semaine dernière sa double confrontation, en amical contre les Aigles albanais, puis ensuite en éliminatoires de la Coupe du monde face aux Oranjes néerlandais. Tout le monde n'a pas encore rejoint le groupe: Lars Gerson joue ce samedi en championnat de Suède avec Sundsvall, et arrivera dimanche, sûrement imité par Mario Mutsch, qui affronte le FC Bâle ce vendredi en bouclage de la Super League suisse, alors que Maxime Chanot débarquera lui mardi de New-York. Cela n'empêche pas le sélectionneur national Luc Holtz de se montrer heureux du travail produit à l’entraînement.

«C’est une très bonne préparation, je suis content, tout le monde travaille, c’est un excellent stage. Je peux voir les jeunes ensemble pendant trois semaines», déclare l’Ettelbruckois. Pour cet ultime rassemblement avant la trêve estivale, le staff luxembourgeois a quelque peu innové en organisant une sortie à vélo et une visite au parc d’aventure de Vianden. Des activités qui ont plu aux joueurs et leur ont permis un relâchement mental salutaire après une longue saison.

Donner du temps de jeu aux jeunes

Avec les petits nouveaux convoqués pour la première fois (Ostrowski et Cabral), le club Luxembourg poursuit une cure de jouvence déjà bien entamée. Tant et si bien que, de l’aveu même de Luc Holtz, Stefano Bensi pourrait bien être à 28 ans le plus âgé sur la pelouse dimanche face à l’Albanie. «Les jeunes manquent d’expérience, mais il faut bien qu’ils apprennent un jour à nager». Quant à Chris Philipps, convoqué bien que suspendu face aux Pays-Bas, au contraire de Joachim et Da Mota, le Messin «a besoin de jouer», explique Luc Holtz.

Affrontée il y a un peu plus d’un an déjà au Josy Barthel, l’Albanie sera tout sauf une surprise pour les Lions Rouges. «C’est un match international, notre objectif est avant tout de bien se présenter. C’est plus qu’une préparation, il faut faire de notre mieux pour accrocher un résultat. On doit trouver la meilleure solution en fonction de l’adversaire et faire des tests en prévision de vendredi prochain» conclut le sélectionneur.