Suède - Luxembourg se profile à l'horizon. Les chiffres ne plaident pas en faveur des Lions Rouges qui n'ont jamais battu les Vikings, mais il faut un début à tout. Gare aussi aux suspensions pour le dernier match!

à Solna, Christophe Nadin



0

Le Luxembourg n'a jamais inscrit de but en Suède. Les deux rencontres se sont soldées par deux défaites sans appel. 0-3 à Malmö en 1979 et 0-2 à Göteborg en 1999.

1

Un seul joueur a pris part à tous les matches de cette campagne de qualifications: Laurent Jans. Il manque 75 minutes au professionnel de Waasland-Beveren pour réaliser le Grand Chelem. Le latéral avait dû quitter ses partenaires après 25 minutes contre les Pays-Bas. Sa série s'arrêtera cependant là puisqu'il est suspendu pour le match à Solna.

2

L'arbitre de la rencontre sera Hüseyin Göçek. Le Turc s'apprête à diriger la sélection luxembourgeoise pour la deuxième fois. La première remonte à 2011 et une défaite trois buts à un en Roumanie.

4

Sept buts pour quatre buteurs différents. Le Luxembourg a fait bonne figure offensivement durant cette campagne. Aurélien Joachim en a inscrit quatre, Florian Bohnert, Maxime Chanot et Dan Da Mota un.

Aurélien Joachim en quête d'une cinquième but dans cette campagne.

Photo: Ben Majerus

5

Pas moins de cinq joueurs luxembourgeois sont concernés par une possible suspension pour le dernier match contre la Bulgarie en cas de carton jaune à Solna: Mathias Jänisch, Chris Philipps, Gerson Rodrigues, Danel Sinani et Vincent Thill.

6

Le sixième duel avec la Suède s'avance. Jamais le Luxembourg n'a battu les Vikings. Le seul point pris contre les Scandinaves date de 1979 à Esch-sur-Alzette (1-1) avec un but de Nico Braun.

7

Sur les huit premiers matches de cette campagne, Luc Holtz a présenté sept défenses différentes. En Bulgarie et contre la France, le même «quatre» a été aligné d'entrée avec Jans, Chanot, Christopher Martins et Kevin Malget de droite à gauche. Enes Mahmutovic, Chanot, Malget et Jans ont aussi débuté deux rencontres mais dans une disposition différente. C'est encore une nouvelle constellation qui nous attend à Solna puisque ni Jans ni Chanot ne seront de la partie.

10

Pour trouver trace d'un enchaînement de deux matches sans défaite, il faut remonter à 2013 et le double nul contre l'Azerbaïdjan. Soit une paire de dix matches entre ce fait d'armes et celui de Toulouse précédé de la victoire contre la Biélorussie.

18

Elle n'a peut-être pas les mêmes individualités que la France ou encore les Pays-Bas, mais l'attaque suédoise est la plus performante du Groupe A avec 18 buts inscrits dont 8 contre la Biélorussie. Neuf joueurs différents se sont partagé le butin. Berg et Forsberg en ont pris quatre à leur compte. Voilà le Luxembourg, qui présente la défense la plus perméable (17 buts encaissés) prévenu.

Emil Forsberg, c'est le poison offensif de la Suède. Et Laurent Jans ne sera pas là pour le surveiller.

Photo: Ben Majerus

31

Luc Holtz a déjà donné du temps de jeu à 31 joueurs depuis le début de cette campagne. Rien que sur les cinq derniers matches, cinq nouveaux éléments ont fait leur apparition. Jan Andersson, le sélectionneur suédois, a été un peu moins gourmand avec 27 garçons utilisés sur les huit premiers matches.