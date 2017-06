Les Oranje consomment les joueurs sans modération et le Luxembourg va devoir se passer d'une tonne d'expérience ce vendredi soir. Préface en dix chiffres de cette sixième sortie dans le Groupe A des éliminatoires à la Coupe du monde russe.

à Rotterdam, Christophe Nadin



1

Bartosz Frankowski arbitrera le Luxembourg pour la première fois. Le Polonais n'a jamais sifflé une rencontre d'un club grand-ducal sur la scène européenne. Il a toutefois déjà mis les pieds au stade Josy Barthel. Il était quatrième arbitre lors d'Espagne - Luxembourg en 2014 (0-4).

2

Sur l'ensemble des deux noyaux, seuls deux joueurs n'ont manqué aucune minute depuis le début de cette campagne. Ils sont tous les deux néerlandais. Il s'agit du défenseur de Manchester United Daley Blind et de Davy Klaassen le milieu de terrain de l'Ajax.

3

Dick Advocaat revient une nouvelle fois. Et il le dit à Memphis Depay!

Photo: AFP

Quand on aime, on ne compte pas. Dick Advocaat a pris les rênes de la sélection néerlandaise pour la troisième fois il y a quelques jours. Le «Petit Général» était arrivé à la tête des Oranje une première fois en 1992 pour deux années. Récidive dix ans plus tard pour deux nouvelles années. Et cette fois, combien de temps va durer la pige?

4

Quatre joueurs luxembourgeois sont menacés de suspension en cas de carton jaune ce vendredi : Stefano Bensi, Florian Bohnert, Ricardo Delgado et Christopher Martins pourraient manquer la réception du Belarus le 31 août.

11

C'est la onzième fois que le Luxembourg disputera un match face aux Pays-Bas à Rotterdam. Les Lions Rouges l'ont emporté à deux reprises (5-4 en 1940 et 2-1 en 1963), y ont marqué dix buts, mais n'ont plus trouvé l'ouverture depuis cinq rencontres et les deux fameux buts de Camille Dimmer.

17

Le Luxembourg est l'équipe qui a reçu le plus de cartons jaunes de toutes les formations engagées dans ces éliminatoires. La sélection de Luc Holtz a reçu 17 avertissements. Comme Andorre et le Kazakhstan. Les Pays-Bas n'ont été avertis qu'à six reprises.

18

Les Pays-Bas sont un partenaire privilégié du Luxembourg. Ce vendredi soir, ce sera le 18e affrontement entre les deux nations. Le premier date de 1920. Le dernier d'il y a quelques mois au stade Josy Barthel avec la victoire des Néerlandais trois buts à un. Les Bataves l'ont emporté à 14 reprises, le Luxembourg deux fois. Le seul match nul date de 1963.

27

Vingt-sept joueurs néerlandais ont accumulé du temps depuis le début des éliminatoires, soit trois de plus qu'au Luxembourg.

131

Wesley Sneijder va probablement prendre ce vendredi seul la tête des joueurs les plus sélectionnés pour les Pays-Bas. Le joueur offensif de Galatasaray s'apprête à honorer une 131e sélection, soit une de plus que le mythique gardien Edwin van der Sar.

274

On a beaucoup parlé des absents pour ce match. Mario Mutsch est blessé, Dan Da Mota, Aurélien Joachim et Chris Philipps sont suspendus. Les quatre joueurs «pèsent» 274 sélections. Une sacrée expérience.