Après la déception (défaite 1-2) face au Kazakhstan en mars, les Espoirs de Manou Cardoni poursuivent leur bonhomme de chemin dans le groupe 9 des qualifications pour l’Euro 2019 en Italie. Au programme de la rentrée, un double virage en Europe de l'Est, en Slovénie ce vendredi (16h30), puis en Bulgarie mardi (18h).

Par Thibaut Goetz



Chaque rentrée apporte toujours son lot de nouveautés et de changements. Et des changements dans le groupe U21 il y en a quelques-uns. Tout d’abord Olivier Thill, dont les prestations n’ont cessé de gagner en consistance, a obtenu une logique promotion chez maître Holtz dans la classe supérieure, tout comme Danel Sinani et Jan Ostrowski, pour qui c’était déjà le cas en juin dernier, soit trois joueurs-cadres qui vont manquer aux Espoirs.

Un autre espoir du football luxembourgeois fait lui le chemin inverse: Yann Matias. Après avoir figuré dans le cadre A, le néo-Niederkornois redescend d’un niveau, tout comme le joueur de Schalke 04 II, Florian Bohnert. Au rayon des nouveautés, l’arrivée de Loris Tinelli dans le groupe devrait constituer la principale curiosité tant on vante les mérites du jeune joueur d’Anderlecht.

Sacras douteux

Manuel Cardoni, le sélectionneur des U21, fait le point sur l’état du groupe arrivé en Slovénie 48 heures avant le match: «Au niveau de la préparation, nous sommes très limite, mais on fait avec, ce n’est pas un problème. Il y a quelques blessés, et puis on doit composer en fonction de la sélection A: on a dû laisser Tim Hall à disposition des "A", et puis Cédric Sacras s’est un peu fait mal aux adducteurs pendant l’entraînement. Cela fait partie du foot: parfois on a l’embarras du choix, et parfois la sélection se fait toute seule».

L’ancien attaquant de la Jeunesse évoque également le cas de Leandro Barreiro (17 ans), titulaire chez les U19 à Mayence, et qui «possède de bonnes perspectives d’avenir, il a un gros potentiel». D’autres élèments comme Gérard Mersch, Eric Brandenburger, Pit Simon ou Yannick da Graça «ont montré de belles choses à l’entraînement, on voit qu’ils ont récupéré du temps de jeu en club», relèvee Cardoni.

Quant à l’adversaire, le staff luxembourgeois a observé deux matches des espoirs slovènes en vidéo: «On a vu que ça passait de trois à cinq derrière; j’ai ma petite idée pour faire ma sélection contre eux, on va essayer de mettre quelque chose en place sur le terrain. Mais on se concentre avant tout sur nous, je ne vais pas trop me tracasser avec la Slovénie, sinon on va oublier notre jeu, mais ça va tenir la route. Je n’aime pas trop surcharger les joueurs d’informations en tous sens, j’aime qu’ils soient libérés sur le terrain», conclut Manou Cardoni.

Le point dans le groupe 9



Déjà joué: Luxembourg – Kazakhstan 1-2



Vendredi 1er septembre

15h: Kazakhstan – Monténégro



16h30 à Adjoviscina: Slovénie – Luxembourg



Le classement

1. Kazakhstan 3 points (1 match)



2. Bulgarie 0 (0)

. France 0 (0)

. Monténégro 0 (0)

. Slovénie 0 (0)

6. Luxembourg 0 (1)



Le cadre des U21



Gardiens: Tom Ottelé (UN Käerjéng) et Valentin Roulez (Jeunesse Canach).

Défenseurs: Ajdin Bjelic (Union Titus Pétange), Eric Brandenburger (Victoria Rosport), Yannick da Graça (RFCUL), Noé Ewert (UN Käerjéng), Yann Matias (Progrès Niederkorn), Cédric Sacras (Fola Esch), Pit Simon (RFCUL).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Ricardo Couto Pinto (F91 Dudelange), Luca Duriatti (Swift Hesperange), Fabien Heinz (UN Käerjen), Gérard Mersch (Fola Esch), Lucas Prudhomme (Excelsior Virton/BEL), Loris Tinelli (RSC Anderlecht/BEL).

Attaquants: Florian Bohnert (Schalke 04 II/ALL), Edvin Muratovic (Excelsior Virton/BEL).