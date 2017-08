(JFC). - On s'en doutait très fortement, mais cette fois, c'est une certitude: le sélectionneur national Luc Holtz ne pourra pas compter sur son défenseur expérimenté Maxime Chanot (27 ans, 24 sélections) pour les rencontres éliminatoires du Mondial 2018 face à la Biélorussie le 31 août à Luxembourg, et à Toulouse le 3 septembre contre la France.

Depuis la fin juillet, le défenseur central de New York City est arrêté en raison d'une pubalgie et a déjà manqué quatre rencontres des Sky Blues dans le championnat MLS. Dans un entretien accordé à "Empire of Soccer", l'entraîneur français de New York City FC, Patrick Vieira a indiqué que Chanot pourrait reprendre un entraînement léger seulement dans une quinzaine de jours. Trop juste bien évidemment pour pouvoir prétendre rejoindre la sélection en vue des débats face à la Biélorussie à domicile (31 août) et à Toulouse contre la France le 3 septembre.

Le Nancéen n'avait pu jouer que 25 minutes, le 9 juin dernier à Rotterdam contre les Pays-Bas, lors de sa 24e sélection, stoppé par un souci musculaire à une cuisse. Au total, Chanot n'a encore joué que 295 minutes, soit trois matches complets et 25 minutes - sur un total de 540 (6 matches) - dans la campagne éliminatoire pour le Mondial 2018.

Not an easy chapter but let's keep focus 🙏🙏💪💪#GODFirst pic.twitter.com/Axjdl95zDE — Maxime Chanot (@MaximeChanot) 17 août 2017

Pour les deux rencontres à venir, le sélectionneur Luc Holtz devra faire face à une cascade de forfaits, notamment dans le secteur défensif, puisque outre la défection de Maxime Chanot, Enes Mahmutovic est lui aussi blessé, tandis que Kevin Malget et Christopher Martins seront suspendus pour le premier des deux matches, en plus des absences pour blessures des gardiens de but Anthony Moris et Ralph Schon.