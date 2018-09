Quatre jours avant d'entrer de plain-pied dans la première Ligue des Nations de son histoire, la sélection luxembourgeoise s'offre une ultime revue d'effectif ce mardi (19h) au stade Josy Barthel face à l'Arminia Bielefeld d'un certain Jeff Saibene. Un zakouski plutôt savoureux, en somme.

Sélection: Bielefeld, ce savoureux zakouski

(JFC avec LS). - Le boost de la brillante autant que sensationnelle qualification dudelangeoise pour les poules de l'Europa League n'a fait qu'aiguiser les ambitions et gonfler encore un peu plus les espoirs placés dans la sélection au seuil de sa participation à la première Ligue des Nations de l'histoire, dont la formule lui permet de se frotter à des adversaires à sa hauteur, voire carrément d'un niveau... objectivement inférieur.

C'est que l'équipe de Luc Holtz a franchi plusieurs paliers lors des deux dernières campagnes de qualification, et les Roud Léiwen aborderont les débats face à la Moldavie à domicile (samedi à 20h45 au stade Josy Barthel) et à Saint-Marin (le mardi 11 septembre à 20h45 à Serravalle) avec l'étiquette de favoris et la légitime détermination de signer un six sur six. Pour commencer...



Mais les formidables parcours européens du F91 Dudelange et du Progrès Niederkorn ont aussi contraint le sélectionneur national à chambouler sa préparation, et à annuler une rencontre amicale face aux Allemands du Fortuna Cologne (D3), initialement programmée le 15 août, pour la remplacer au pied levé par une confrontation, a priori plus relevée, contre les sociétaires de 2e Bundesliga de l'Arminia Bielefeld, entraînés par Jeff Saibene, ce mardi 4 septembre sur le coup de 19 heures. Un mal pour un bien, en quelque sorte...



Les vingt joueurs de champ utilisés



Pour ce face-à-face avec le sixième classé de l'antichambre de la Bundesliga, qui vient d'infliger un spectaculaire 5-3 au Jahn Ratisbonne, Luc Holtz a annoncé qu'il ferait tourner son cadre et que les vingt joueurs de champ bénéficieraient, peu ou prou, de temps de jeu.

Ainsi, le défenseur central de New York City, Maxime Chanot (28 ans, 24 sélections) effectuera son retour en sélection après plus d'un an d'absence, sa dernière apparition remontant à un déplacement à Rotterdam contre les Pays-Bas le 9 juin 2017. De même, Chris Philipps (24 ans, 46 sélections), qui ne fait pas vraiment partie des plans de son nouvel entraîneur au Legia Varsovie, le Portugais Sa Pinto, devrait bénéficier de temps de jeu, lui qui n'a plus joué avec son club depuis le 16 août.



Comme d'habitude, Luc Holtz accordera moins d'importance au résultat de cette joute amicale qu'à l'enthousiasme et l'esprit affichés par son équipe, même si une victoire est évidemment toujours bonne à savourer à quelques heures d'échéances capitales.

Saibene de retour au pays



En face, on sera ravi de retrouver l'ancien mentor de... la sélection luxembourgeoise Espoirs (2010-2011), Jeff Saibene (49 ans), à la tête de l'Arminia depuis le mois de mars 2017, où il effectue de l'excellent travail après avoir dans un premier temps sauvé le club de la relégation en Division 3, avant de le mener aux portes des barrages pour la montée en Bundesliga, avec une quatrième place finale la saison passée. L'Arminia Bielefeld est actuellement classé sixième de 2e Bundesliga et totalise sept points en quatre matches (deux victoires, un nul, une défaite).

Bielefeld se déplace au Luxembourg avec son effectif pratiquement au complet, dont le milieu offensif international féringien, Joann Simun Edmundsson, et le jeune gardien international gambien, Baboucarr Gaye. Un contingent de quelque 250 supporters de l'Arminia est attendu ce mardi soir à la route d'Arlon.



A noter que ce match contre Bielefeld avait dans un premier temps été programmé au Holleschbierg à Hesperange, mais pour des raisons de sécurité - la police craignant des débordements de certains supporters allemands -, il a été déplacé au Josy Barthel.



Le cadre luxembourgeois de 23 joueurs

Gardiens

Anthony Moris (Excelsior Virton/BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Tim Kips (1.FC Magdebourg/ALL)

Défenseurs

Laurent Jans (FC Metz/FRA), Christopher Martins (Troyes/FRA), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Lars Gerson (IFK Norköping/SUE), Enes Mahmutovic (Yeovil Town/ANG), Kevin Malget (F91 Dudelange), Mathias Jänisch (FC Differdange 03), Dirk Carlson (Grasshopper Zurich/SUI)

Milieux de terrain

Chris Philipps (Legia Varsovie/POL), Mario Mutsch (Progrès Niederkorn), Danel Sinani (F91 Dudelange), Daniel Da Mota (Racing Luxembourg), Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Olivier Thill (FC Oufa/RUS), Vincent Thill (Pau FC/FRA), Florian Bohnert (FK Pirmasens/ALL)

Attaquants

Aurélien Joachim (Excelsior Virton/BEL), Dave Turpel (F91 Dudelange), Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol/MDA), Maurice Deville (Waldhof Mannheim/ALL)