Sélection: à quoi s'attendre contre le Sénégal?

Didier HIEGEL L'équipe nationale a décrété le huis clos avant la venue du Sénégal ce jeudi au stade Josy Barthel. Nous avons tenté de décrypter le peu d'indices dispensés pour composer une équipe.

(DH). - Le huis clos ayant été décrété par Luc Holtz lors de la préparation des deux prochaines rencontres contre le Sénégal, ce jeudi (20h), et face à la Géorgie, mardi (20h), les observateurs de l'équipe nationale en sont réduits à des supputations pour deviner le onze de départ qui sera amené à défier les Lions.

«Nos adversaires ne se privent pas de travailler à huis clos, alors pourquoi pas nous?», a insisté le sélectionneur national. «Sans huis clos, pas de surprise possible!» On peut penser que c'est de bonne guerre. Il nous a tout de même lâché que l'animation serait inédite. Des principes appliqués ces derniers temps mélangés à quelques nouveautés. Difficile dès lors de tirer la substantifique moelle des propos du coach du Club Luxembourg. Toujours est-il que l'animation préconisée face à la 28e nation mondiale sera différente de celle que devront mettre en application les internationaux face à la Géorgie cinq jours plus tard.

S'il faut s'attendre à ce que le Luxembourg ose face à l'adversaire du Caucase, la prudence sera davantage de mise contre l'équipe conduite par Aliou Cissé. «Ce sont deux adversaires de très haut niveau, plus forts que nous», a encore indiqué Holtz. «Nous allons quand même essayer de bien jouer et de nous procurer des occasions.»

Il nous faudra sans doute attendre la semaine prochaine pour revoir un ensemble davantage tourné vers l'offensive et sans doute organisé en 3-5-2 ou en 3-4-3, pour l'heure il s'agira de contrer un ensemble sénégalais «collectivement bien rodé et tactiquement à l'aise. Des joueurs qui s'investissent défensivement et offensivement, très forts dans les impacts, très explosifs et rapides aussi.»

Christopher Martins en défense centrale



Avec ou sans Sadio Mané, qui pourrait être préservé après sa finale de Ligue des champions perdue (1-3) contre le Real Madrid, le Luxembourg devra être «très vigilant» et répondre au défi physique d'une équipe qui semble avoir adopté le 3-5-2 pour sa campagne de Russie. Contrer aussi la vélocité d'éléments comme les anciens Messins Diafra Sakho et Ismaila Sarr, le Monégasque Keita Baldé ou encore Mbaye Niang du Torino.

Tout un programme quand on sait que le Luxembourg devra encore composer sans Maxime Chanot - absent depuis la fin du mois de mars 2017 ! - ni Chris Philipps, retenu par le Legia Varsovie.

Pour le poste de gardien, le sélectionneur se disait en phase de réflexion. Il devrait toutefois donner la primeur à Anthony Moris qui a besoin d'une fenêtre d'exposition pour trouver un point de chute intéressant. Ce sera aussi le cas de Christopher Martins, relégué en National avec Bourg-en-Bresse, et qui doit être à nouveau prêté par Lyon pour faire ses preuves. Aligné en match de barrage avec le club bressan en défense centrale, il devrait retrouver cette position en sélection au côté de Kevin Malget que Laurent Jans trouve actuellement «en pleine forme». Ce dernier occupera le flanc droit et Dirk Carlson le gauche.

Devant la défense, il faudra du solide pour résister à l'impact. Lars Gerson, qui a retrouvé du temps de jeu avec Norrköping est tout indiqué. Ce sont dans les courses que résident en partie les nouveautés promises. Olivier Thill a démontré en championnat de belles qualités et possède le profil de rampe de lancement. Son frère Vincent également. Etant donné qu'Aurélien Joachim fera son retour à la pointe de l'attaque, pour la première fois de l'année, il reste à trouver les lévriers: Dan Da Mota, Gerson Rodrigues et Danel Sinani postulent pour deux places.



Le cadre luxembourgeois



Gardiens: Youn Czekanowicz (La Gantoise/BEL), Anthony Moris (FC Malines/BEL), Ralph Schon (Strassen).

Défenseurs: Dirk Carlson (Grasshopper Zurich/SUI), Mathias Jänisch (Differdange), Laurent Jans (Waasland-Beveren/BEL), Kevin Malget (Dudelange), Enes Mahmutotic (Middlesbrough/ANG), Marvin Martins (Jeunesse), Jan Ostrowski (Eintracht Francfort/ALL).

Milieux: Leandro Barreiro (Mayence/ALL), Florian Bohnert (Schalke II/ALL), Lars Gerson (Norrköping/SWE), Christopher Martins (Bourg-en-Bresse/FRA), Mario Mutsch (Progrès), Olivier Thill (Progrès), Vincent Thill (FC Metz/FRA), Danel Sinani (Dudelange), Aldin Skenderovic (Elversberg/ALL).

Attaquants: Daniel Da Mota (Racing), Aurélien Joachim (Lierse/BEL) Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol/MDA), David Turpel (Dudelange).