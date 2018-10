A l'analyse des cadres de vingt-trois joueurs biélorusses et luxembourgeois avant le choc de vendredi, il apparaît que le groupe de Luc Holtz est plus jeune que celui de son homologue Igor Kriushenko, mais aussi plus expérimenté sur la scène internationale.

Sélection A: les Luxembourgeois plus jeunes et... plus expérimentés

Jean-François COLIN Un voyage au cœur des sélections

Le mercredi 3 octobre, en fin de matinée à Mondercange, le sélectionneur national luxembourgeois dévoilait son groupe en vue des débats d'octobre, en Biélorussie (le 12) et contre Saint-Marin (le 15). Sans surprise, l'Ettelbruckois sortait le papier carbone et reconduisait exactement les vingt-trois mêmes éléments qu'en septembre, avec les flamboyants succès face à la Moldavie (4-0) et à Saint-Marin (3-0).

La moyenne d'âge chez les Roud Léiwen est tout juste inférieure à 25 ans (24,93), avec la présence de trois teenagers (Kips (17,5), V. Thill (18,5) et Barreiro (18,5)) et de trois trentenaires Mutsch (34), Da Mota (33) et Joachim (32). Un cadre assez jeune donc, mais qui excipe déjà d'une solide expérience internationale puisque l'ensemble totalise déjà 733 sélections (soit une moyenne de 31,8 par joueur), sachant que seul le troisième gardien Tim Kips est vierge de toute sélection chez les A, et qu'à l'opposé les routiniers sont Mutsch (99), Da Mota (87) et Joachim (74).

En face, du côté biélorusse, la moyenne d'âge est sensiblement plus élevée, proche de la trentaine (29,02), avec la bagatelle de onze des vingt-trois joueurs âgés de 30 ans ou plus. Le benjamin de la bande est Nikita Korzun, né le 6 mars 1995 et donc âgé de vingt-trois ans et demi, ce qui le placerait seulement en... onzième position au classement des plus jeunes Luxembourgeois! Une kyrielle de joyeux trentenaires, donc, mais qui tous ensemble, n'affichent «que» 606 sélections - soit 127 de moins que les Luxembourgeois - pour une moyenne de 26,34 par tête de pipe.



Au rayon du total de buts marqués de chaque côté par les vingt-trois sélectionnés, l'avantage (léger) va une nouvelle fois au Luxembourg avec 47 réalisations, total dans lequel Aurélien Joachim se taille la part du lion avec 14, devant Dan Da Mota (7). Dans ce registre, la Biélorussie paie la défection de dernière minute sur blessure de Mikhaïl Gordeychuk, auteur de quatre buts avec la sélection (dont deux à Borisov en 2015 face au... Luxembourg) et affiche un total de 45 buts, où la palme revient au milieu de terrain Sergey Kislyak (9).



Une analyse qui se prolonge sur... le banc de touche, du côté des deux sélectionneurs, puisque si Luc Holtz (49 ans) est légèrement plus jeune qu'Igor Kriushenko (54 ans), il est en poste depuis le 10 août 2011, soit plus de sept ans, contre... quatorze mois pour Kriushenko, nommé sélectionneur le 1er mars 2017. Et là où l'ancien milieu international coachera pour la 75e fois les Roud Léiwen ce vendredi soir au Dinamo Stadium, le natif de Minsk ne conduira que pour la 18e fois face au Grand-Duché.

Cinq indéboulonnables au Luxembourg, sept côté biélorusse



Du côté du nombre d'expatriés, la même tendance à retrouver plus d'expérience du côté des visiteurs du Dinamo Stadium ce vendredi se précise, puisque seize des vingt-trois Lions Rouges sont des expatriés, contre seulement la moitié, huit, chez les adversaires. La diaspora grand-ducale est très éclatée avec des internationaux présents dans pas moins de... dix pays (Belgique, France, Allemagne, Etats-Unis, Suède, Suisse, Pologne, Moldavie, Grande-Bretagne et Russie), alors que lesBiélorusses ont plus tendance à évoluer dans des pays de l'ex-URSS (deux en Russie, deux au Kazakhstan et un en Moldavie). Côté domestique, trois clubs du championnat local se taillent la part du lion: le BATE Borisov (7 joueurs), le Dinamo Minsk (3) et le Dynamo Brest (3)... cher à un certain Diego Maradona.



Dirk Carlson est un des cinq Luxembourgeois à afficher 100% de temps de jeu en Ligue des Nations Photo: Yann Hellers

En ce qui concerne strictement la Ligue des Nations à présent, on s'aperçoit qu'Igor Kriushenko est plus rigide et attaché à une ossature stricte que le flexible Luc Holtz. Côté biélorusse, en effet, sept éléments affichent 100% de temps de jeu dans le Groupe 2, soit toute la défense, le gardien Sergey Chernik, Aleksandr Martynovich, Igor Shitov, Maksim Volodko et Sergey Politevich, en plus des milieux de terrain Stanislav Dragun et Ivan Maevski. Au sein du Club Luxembourg, ils ne sont que cinq à pouvoir se targuer d'un pareil bilan: le gardien Anthony Moris, les latéraux droit et gauche, Laurent Jans et Dirk Carlson, ainsi que les milieux de terrain Christopher Martins et Danel Sinani.

Dans le même ordre d'idée, Holtz a utilisé à l'occasion des deux matches du mois de septembre un peu plus de joueurs (18) que Kriushenko (15) , qui aime fonctionner avec une base plus étroite. Et logiquement, si, côté grand-ducal, ils ne sont que cinq à n'avoir pas encore disputé la moindre minute (Schon, Kips, Mahmutovic, Bohnert et Deville), le cornac biélorusse a quant à lui laissé... dix joueurs en permanence sur la touche à l'occasion des deux premiers débats contre Saint-Marin et en Moldavie.

Enfin, comme nous le précisions en début d'article, là où Holtz a reconduit les vingt-trois mêmes qu'en septembre, Kriushenko a délaissé dans sa liste d'octobre le gardien Klimovich, Renan Bressan, Shikavka, Matveichik et Balanovich, au profit de cinq «nouveaux»: le gardien de... 35 ans Gorbbunov, l'expérimenté Kislyak (67 sélections), Putsila (qui évolue à Ankaragüçü, en Turquie), Signevich et Skavysh, le remplaçant au pied levé de Gordeychuk, blessé.