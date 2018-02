(JFC). - Le choc des seizièmes de finale de l'Europa League a salué la victoire (1-3) des Allemands du RB Leipzig dans l'antre de Naples. Arsenal, Milan, Marseille, l'Atletico Madrid, Bilbao et le Sporting Portugal ont déjà fait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale. Dortmund a peiné à domicile face à l'Atalanta Bergame (3-2).

Décevant sur le plan du spectacle proposé, le choc de ces seizièmes de finale entre les Italiens de Naples et les Allemands du RB Leipzig a accouché d'une victoire méritée des hommes de Ralph Hasenhüttl. Après une première période soprifique, Adam Ounas a ouvert la marque pour les Parthénopéens (1-0, 52e), mais Leipzig a inversé la tendance via l'incontournable Timo Werner (1-1, 61e), puis Armindo Bruma (1-2, 74e) et à nouveau Timo Werner dans le temps additionnel (1-3, 90+3). Le leader de la Serie A se retrouve ainsi en fâcheuse position sur la scène continentale.



Grâce à un retour tonitruant des vestiaires, l'Olympique Lyonnais (buts de Tanguy Ndombele et de Nabil Fekir aux 46e et 49e minutes) s'est imposé (3-1) face aux Espagnols de Villarreal. La manche retour à la Ceramica reste très ouverte, même si le troisième but des Gones, oeuvre du Néerlandais Memphis Depay à la 82e minute, pourrait valoir son pesant d'or.



Toute l'assurance de Manu Trigueros (à g., Villarreal) devant le Lyonnais Nabil Fekir

Photo: AFP

Mené à Copenhague (1-0, Viktor Fischer, 15e), l'Atletico Madrid a rapidement réagi, avec l'égalisation de Saul Niguez à la 21e minute, avant que les duettistes français Kevin Gameiro (1-2, 37e) et Antoine Griezmann (1-3, 71e) et Vitolo (1-4, 77e) n'offrent un succès aux Colchoneros, qui aborderont le match retour à domicile l'esprit tranquille.



Match spectaculaire au Signal Iduna Park de Dortmund, où l'équipe locale a tour à tour mené (1-0, but de Schürrle à la demi-heure) au score, avant de laisser l'avantage à l'Atalanta Bergame (doublé de Josip Ilicic aux 51e et 56e minutes). Mais l'attaquant belge Michy Batshuayi passait par là pour offrir un succès étriqué au BVB (65e et 90e).

L'attaquant belge Michy Batshuayi a encore frappé pour le Borussia Dortmund

Photo: AFP

En s'imposant clairement dès le match aller, Arsenal, l'AC Milan, l'Olympique de Marseille, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao ont d'ores et déjà pris une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League.



Archi-dominateur, l'Olympique Marseille a infligé une petite correction aux Portugais du Sporting Braga: 3-0, avec un doublé de Valère Germain (4e et 69e) et un but de Florian Thauvin (74e).



Florian Thauvin (à g.) avec Maxime Lopez: l'OM a surclassé le Sporting Braga

Photo: AFP

Un peu plus à l'est, l'OGC Nice a joué avec son bonheur après avoir mené 2-0 (deux buts de Mario Balotelli) contre le Lokomotiv Moscou. Profitant de l'expulsion de Racine Coly, les Moscovites ont débordé les Aiglons (2-3) en seconde mi-temps, avec un hat-trick signé Manuel Fernandes.



Arsenal et l'AC Milan souverains en déplacement



Opposé aux... tombeurs du Fola Esch, les Suédois d'Östersunds FK, Arsenal a aisément imposé sa loi (0-3) en déplacement: des buts de Nacho Monreal (13e) et de Mesut Özil (58e), en plus d'un autobut du malheureux Papagiannopoulos (24e) placent les Gunners sur le velours avant le retour à l'Emirates Stadium dans une semaine.

Salisu Abdullahi Gero (en blanc, à g.) et Östersunds ont souffert face à Calum Chambers et Arsenal

Photo: AFP

A Ludogorets (Bulgarie), l'AC Milan de Gennaro Gattuso a fait la différence (0-3) grâce à des réalisations de Patrick Cutrone (45e), Ricardo Rodriguz (64e, sur penalty) et Fabio Borini (90e).

Contraste chez les Basques



Mené 1-0 à la mi-temps à Astana (Kazakhstan), le Sporting Portugal a complètement renversé la vapeur en l'espace de sept minutes, avec des buts de Bruno Fernandes (48e, sur penalty), Gelson Martins (50e) et Seydou Doumbia (55e). Un succès 3-1 conquis à l'extérieur qui laisse entrevoir un match retour tranquille à Alvalade et une qualification probable pour les huitièmes de finale.



Soirée contrastée chez les Basques: là où l'Athletic Bilbao s'est largement imposé (1-3) en déplacement au Spartak Moscou - avec notamment un doublé d'Artiz Aduriz -, la Real Sociedad San Sebastian a dû se satisfaire d'un partage (2-2) à la maison contre les Autrichiens du RB Salzbourg.



Surprise à Bucarest, où le Steaua a pris le meilleur (1-0) sur la Lazio Rome, grâce au petit but inscrit par... l'ancien Virtonais Harlem Gnohere à la demi-heure.



Les seizièmes de finale retour auront lieu jeudi prochain, le 22 février.



Les résultats des 16es de finale aller

Etoile Rouge Belgrade (SRB) - CSKA Moscou (RUS) 0-0

FK Astana (KAZ) - Sporting Portugal (POR) 1-3

Borussia Dortmund (GER) - Atalanta Bergame (ITA) 3-2

OGC Nice (FRA) - Lokomotiv Moscou (RUS) 2-3

Spartak Moscou (RUS) - Athletic Bilbao (ESP) 1-3



Real Sociedad (ESP) - Red Bull Salzbourg (AUT) 2-2

Ludogorets Razgrad (BUL) - AC Milan (ITA) 0-3

Östersunds FK (SWE) - Arsenal FC (ENG) 0-3

Olympique Marseille (FRA) - Sporting Braga (POR) 3-0

FC Copenhague (DEN) - Atletico Madrid (ESP) 1-4

AEK Athènes (GRE) - Dynamo Kiev (UKR) 1-1

Celtic Glasgow (SCO) - Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) 1-0

SSC Naples (ITA) - RB Leipzig (GER) 1-3

Olympique Lyon (FRA) - Villarreal CF (ESP) 3-1

Partizan Belgrade (SRB) - Viktoria Plzen (CZE) 1-1

Steaua Bucarest (ROU) - Lazio Rome (ITA) 1-0