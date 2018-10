La police belge a mené mercredi matin une série de perquisitions dans le milieu du football dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraudes en lien avec des transferts, et interpellé un agent de joueurs réputé, ont rapporté les médias belges.

Sport

Séisme dans le football belge, des perquisitions au Luxembourg

44 perquisitions en Belgique et 13 à l'étranger

Des perquisitions ont visé plusieurs clubs dont Anderlecht, le Standard de Liège et le FC Bruges, et ont donné lieu à plusieurs interpellations dont celle d'Ivan Leko entraîneur du FC Bruges, selon la chaîne francophone RTBF. Interrogé à ce sujet, le parquet fédéral a confirmé l'arrestation à son domicile belge de Mogi Bayat, ancien manager général du Sporting de Charleroi, présenté par les médias comme l'agent de joueurs le plus puissant de Belgique.

«Il a été interpellé dans le cadre d'un dossier du parquet fédéral concernant le football», a déclaré Wenke Roggen, une porte-parole du parquet fédéral, compétent en matière de crime organisé. Selon le quotidien flamand De Standaard, il s'agit d'une instruction en cours sur des soupçons de «fraude financière et blanchiment d'argent dans le milieu du football».

L'enquête «cible principalement les agents de joueurs Mogi Bayat et Dejan Veljkovic ainsi que les différents clubs avec lesquels ils font affaire», poursuit ce journal. Selon plusieurs médias, il est aussi question de matchs truqués.

Mogi Bayat, Belge d'origine iranienne, a longtemps été, du temps de l'ancienne direction d'Anderlecht remplacée fin 2017, l'agent «incontournable» de ce club, le plus titré de Belgique, a souligné de son côté le quotidien Le Soir. Herman Van Holsbeeck, ancien manager général d'Anderlecht, figure aussi parmi les interpellés, a affirmé la RTBF sur son site internet.

Dans un entretien fin 2017 avec cette chaîne Mogi Bayat s'était présenté de manière ironique comme «le footballeur le mieux payé de Belgique». «Pour faire simple on va dire que je suis le footballeur le mieux payé de Belgique», avait-il répondu en souriant quand on lui demandait quel pourcentage il percevait sur les transferts de joueurs.



L'enquête sous l'autorité du parquet fédéral, compétent en matière de crime organisé, a débuté fin 2017 à la suite d'un rapport de l'Unité des fraudes sportives de la police fédérale qui révélait «des indications de transactions financières suspectes» dans le championnat de première division.

Le parquet fédéral belge a confirmé que 44 perquisitions ont été effectuées ce mercredi matin dans tout le pays. Parallèlement, à la demande du juge d'instruction, 13 perquisitions sont également effectuées à l'étranger, notamment en France, au Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine. Au total 220 policiers ont été mobilisés et «un grand nombre de personnes» ont été interpellées, précise le parquet fédéral dans un communiqué, sans donner aucune identité.

