Le Progrès se retrouve en ballottage défavorable après sa défaite (0-1) à Budapest. Il en faut plus pour abattre un Sébastien Thill confiant qui se rappelle que face aux Rangers, les pronostics n'étaient pas non plus favorables à l'issue du match aller.

Sébastien Thill: «Ils vont faire la musique les 20 premières minutes»

Sébastien, quand on perd un but à rien un match aller à l'extérieur, à quel type de match retour peut-on s'attendre?

Je pense qu'ils vont faire la musique les 20 premières minutes et chercher le premier but pour nous obliger à en inscrire trois. Ils seront à cinq derrière si nous on pousse. A nous de faire notre match et de ne pas encaisser en début de partie sinon ce sera compliqué.

On devine que ce match aller vous a laissé un goût de trop peu, non?



Je suis frustré car on est rentré dans le match plus défensivement et on ne s'est pas trop créé d'occasions. Puis on encaisse un but sur une phase arrêtée qui était évitable. La tactique, c'était d'être prudent car ils jouaient à trois derrière et venaient par les côtés pour alimenter leurs deux attaquants.

Le Honved Budapest, c'est donc plus fort que le FK Qabala?



Non, pas dans le jeu, mais c'est plus solide physiquement et ils se projettent plus vite vers l'avant.



Vous commencez à accumuler les rencontres internationales depuis quelques années. Quel constat faites-vous?



Peut-être qu'il nous manque encore un peu de physique pour rivaliser avec certaines équipes. C'est là que je vois encore la différence. Notamment dans les duels aériens. Mais techniquement, on est plus fort que d'autres. On a bien évolué aussi à travers de tels matches et notre groupe compte plusieurs internationaux sans oublier les bons transferts effectués. Oui, on a de plus en plus de qualité.



Combien de chances vous donnez-vous de franchir ce tour?

50% si on est dans un bon jour. On l'a fait contre les Rangers, alors pourquoi pas contre Honved? On sera à la maison avec nos supporters. On n'a pas peur. On est confiant.

Arrivez-vous à faire abstraction du match qui vous attend ce dimanche à Rumelange?

Le seul qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui face à Honved. Il sera temps de penser à Rumelange dès le lendemain. Ce n'est d'ailleurs pas un problème de jouer dimanche. On a un cadre assez large. Les autres équipes le font bien à l'étranger.