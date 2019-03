La purge se poursuit à l'Excelsior Virton (D1 Amateurs belge). A mesure que les résultats du club gaumais déçoivent toujours plus, les têtes n'en finissent plus de rouler. Après les entraîneurs Marc Grosjean et David Gevaert, c'est au tour cette fois du directeur sportif, Sébastien Grandjean de prendre la porte.

Sébastien Grandjean écarté à son tour à Virton

(JFC). - A ce rythme-là, il ne restera plus grand-monde d'ici la fin de saison à l'Excelsior Virton. Le directeur sportif, Sébastien Grandjean (48 ans), ancien entraîneur de la Jeunesse (mars 2011 - octobre 2012) et du F91 Dudelange (2014 - 2015) s'est vu signifier son renvoi ce mercredi matin par la direction du club gaumais.

«La direction m'a reproché les mauvais résultats actuels, me signifiant que je n'étais plus le directeur sportif et j'ai acté ce mercredi ma démission du conseil d'administration, avec effet immédiat. Je préfère ne pas en dire plus pour le moment», a déclaré à nos confrères de L'Avenir du Luxembourg l'intéressé qui avait pris ses fonctions à l'orée de l'actuelle saison.



Le club, entré dans la sphère d'influence et... d'investissement de Flavio Becca, accumule en effet les piètres performances ces dernières semaines (trois matches nuls d'affilée) et se retrouve aujourd'hui à la quatrième place du classement de Division 1 Amateurs. Soit tout juste en ordre utile pour prendre part à un tour final à quatre désignant l'unique montant en D1B professionnelle, sous la menace claire du RWD Molenbeek (cinquième à trois longueurs).

Ce renvoi du directeur sportif s'ajoute en effet à ceux de deux entraîneurs principaux, Marc Grosjean, puis David Gevaert, d'un entraîneur-adjoint, Madjid Adjaoud, d'un analyste vidéo, Enzo Donis, et de plusieurs joueurs qui ont été versés dans le noyau B.



Rappelons que les internationaux A luxembourgeois Anthony Moris et Aurélien Joachim portent les couleurs de Virton, ainsi que les Espoirs Lucas Prudhomme et Loris Tinelli.