Se sortir du bourbier de Séville

Jean-François COLIN Après la lourde défaite contre Qarabag (1-4), c'est un Dudelange fragilisé qui retrouve l'Europa League à la faveur d'un déplacement en Andalousie, ce jeudi (21h) dans le cadre de la 3e journée de la poule A. Les joueurs du F91 tâcheront de ne pas s'enliser face aux «Blanquirrojos».

C'était le 4 octobre 2018. Dans un stade Benito Villamarin copieusement garni, le F91 Dudelange avait craqué après le repos (0-3) devant le Betis Séville lors de la 2e journée du groupe F en Europa League.



Un an et 20 jours plus tard, c'est un groupe dudelangeois copieusement remanié, sous la houlette d'un nouveau cornac, le Belge Bertrand Crasson (48 ans), qui réinvestit la chaude capitale andalouse sur la scène continentale.

Quintuple vainqueur de l'Europa League

Autre coach, groupe différent et surtout un adversaire inédit: le FC Séville, club fondé en 1890, sixième de la Liga 2018-2019, la même place qu'il occupe aujourd'hui dans la hiérarchie espagnole après neuf journées disputées.

Surtout, le club, qui se produit au stade Ramon Sanchez Pizjuan (43.000 places), théâtre du légendaire et dramatique RFA - France lors du Mondial 1982, s'est taillé une réputation de spécialiste de l'Europa League après avoir remporté l'épreuve à cinq reprises au XXIe siècle (2006, 2007, 2014, 2015, 2016).

Le stade Ramon Sanchez Pizjuan et ses 43.000 places, théâtre de la joute de ce jeudi soir Source: StadiumDB.com

Conduite par le Basque Julen Lopetegui (53 ans), qui avait défrayé la chronique lorsque la Fédération espagnole l'avait écarté de son poste de sélectionneur de la «Roja» juste avant le début de la Coupe du monde 2018 pour avoir signé un contrat avec le Real Madrid, la formation «blanquirroja» a fière allure.

Autour du capitaine emblématique Jesús Navas (33 ans, 100% de temps de jeu en championnat, mais... zéro minute en Europa League cette année), champion du monde en 2010, et de retour de Manchester City en 2017, les Argentins Éver Banega (31 ans), Lucas Ocampos (25 ans, ex-Olympique de Marseille) et Franco Vazquez (30 ans) font la loi dans un milieu de terrain à forte coloration sud-américaine avec le Brésilien Fernando (32 ans).

Devant, les attaquants mexicain Javier «Chicharito» Hernandez (31 ans) et néerlandais Luuk De Jong (29 ans), arrivés respectivement de West Ham et du PSV Eindhoven, figurent parmi les... 25 recrues estivales du club andalou. Sans oublier le déroutant petit ailier gauche Nolito (33 ans).

Se qualifier, ce n'est pas impossible

L'ensemble excipe d'une solide expérience, même si Lopetegui devrait façonner son équipe à la mode «Europa League», histoire de faire tourner un effectif appelé à défier Getafe, Valence et l'Atletico Madrid endéans les dix prochains jours.

Les Bono (gardien), Pozo, Escudero, Koundé, Sergi Gomez, Gudelj (international serbe) et Munir, en déficit de temps de jeu en Liga, devraient débuter contre Dudelange. C'est qu'avec six points sur six dans sa besace, le FC Séville a déjà fait le trou dans le groupe A après ses succès à Qarabag (3-0) et contre l'APOEL Nicosie (1-0).

En face, nanti de trois unités de moins sur le plan comptable, le champion du Luxembourg n'a pas abdiqué toute ambition de qualification pour les 16es de finale. «Se qualifier, ce n'est pas impossible», déclarait d'ailleurs le président Romain Schumacher dans Le Quotidien mercredi, là où le défenseur Mehdi Kirch tempère quant à lui: «Nous n'avons jamais parlé de qualification».

Toutefois, le sévère 1-4 encaissé à domicile contre les Azéris de Qarabag lors de la 2e journée des poules, couplé aux difficultés récurrentes rencontrées en BGL Ligue - le F91, battu (1-2) dimanche au Fola, croupit à une pauvre neuvième place à... 12 points du leader pétangeois - a considérablement douché les ardeurs dans la Forge du Sud. Bref, l'historique succès initial à Nicosie (4-3) est déjà bien enfoui dans les mémoires, et le signal d'alarme continue de retentir en compétition domestique.

Entre ambition légitime, respect de l'adversaire et conscience de ses propres limites, le F91 aborde un peu dans l'inconnu et enrobé de doute le 77e match européen de son histoire - le onzième déjà cette saison.

Comme pour évacuer la pression, le coach dudelangeois Bertrand Crasson insiste sur le fait que «le championnat reste la priorité», même si «on a tous envie de faire bonne figure. On est ici pour bien jouer au football, montrer que l'on a une bonne équipe, mais sans revendication particulière. Ce match est une aubaine pour le football luxembourgeois.»

Pour le coach belge de Dudelange, Bertrand Crasson, ce match à Séville est «une aubaine pour le football luxembourgeois» Photo: Christian Kemp

L'ancien Anderlechtois ne fait aucun mystère. «Objectivement, on est le Petit Poucet. On sait que ça peut mal tourner, mais dans le football, il y a parfois des réactions inattendues. Nous sommes enthousiastes de découvrir ce que l'on peut faire dans un contexte de très haut niveau. Cela fait partie des grands moments d'émotion dans une vie, les joueurs doivent en profiter.»

Lucide, Crasson décèle néanmoins une lueur d'espoir dans le combat qui attend ses ouailles ce jeudi. «Il existe une vérité en football: dans chaque match, il y a toujours au moins une petite occasion, et on va devoir exploiter au maximum la moindre petite opportunité qui viendrait à se présenter à nous. Et puis, chaque match a son histoire qui lui est propre.»

Pour sa part, le latéral gauche, Mehdi Kirch le reconnaît: «Ce serait un peu ambitieux de revendiquer un résultat, mais nous jouerons notre chance à 200%». L'ancien joueur du Fola ajoute toutefois que «nous ne sommes pas les mêmes sur la scène européenne qu'en BGL Ligue. C'est un format qui nous convient et nous stimule.»

Soutenu par une centaine de supporters présents à Séville, Dudelange devra composer sans Pokar, blessé, Garos, suspendu, et Luisi, sur la voie de la guérison. Tuile de dernière minute: le mythique gardien Joubert, victime d'une entorse à une cheville, et qui ne s'est pas entraîné avec le groupe mercredi soir, est très incertain.

Pour Ricky Delgado, ce match vient encore un peu tôt. «Il faut considérer son retour comme positif par rapport à l'évolution de sa blessure, mais il ne faut surtout pas brusquer les choses», explique Crasson, qui poursuit sur la voie de la sagesse: «on aura besoin de lui dans l'avenir. Médicalement, il a reçu le feu vert, mais ce serait dommage qu'il subisse une rechute pour avoir été relancé trop tôt dans le bain.» Autrement dit: Delgado ne jouera pas ce jeudi contre Séville.

Sur le plan financier, rappelons qu'une victoire rapportera à Dudelange 570.000 euros et un match nul 190.000. Enfin, l'arbitre des débats sera le Grec Anastasios Papapetrou (34 ans).