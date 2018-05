Le soleil est attendu ce week-end sur le Luxembourg et les fans de vélo devraient être au rendez-vous de la 2e édition du Schleck Gran Fondo, programmé ce samedi matin à Mondorf. Une cyclosportive reconnue à l'étranger et qui fait partie du calendrier Gran Fondo World Series géré par l'Union Cycliste Internationale. Un concept qui a vu le jour il y a sept ans.

Schleck Gran Fondo: le rendez-vous de la passion et de la convivialité

(ER) - L'UCI Gran Fondo World Series (UGFWS) a vu le jour en 2011 et a, depuis, connu différentes appellations. Mais si le nom a évolué au fil des années, le succès n'a cessé d'être au rendez-vous. Organisées aux quatre coins du monde pour les cyclistes amateurs, ces manifestations attirent chaque année de plus en plus de participants.



Pour l'année 2017, on a recensé 3.200 concurrents par épreuve avec un pic de 8.000 inscrits en Grande-Bretagne (Tour of Cambridgeshire). Histoire de donner encore un peu plus de relief à ces épreuves, l'UCI a mis sur pied une finale intitulée «Championnats du Monde Gran Fondo UCI» qui se tiendra du 30 août au 2 septembre à Varèse. Cette course a pris le relais des Mondiaux amateurs et masters.



«La présence du terme "Championnats du monde" dans l’appellation souligne l’importance accordée à cet événement chez les amateurs. Avec ce changement de nom, l’UCI voulait reconnaître et stimuler la popularité croissante des événements cyclosportifs chronométrés (classements par catégories d’âge). Parallèlement à cette nouvelle dénomination, la charte graphique a été revue avec une nouvelle identité visuelle», explique Isabella Burczak, Manager Advocacy et Evénements de masse à l’UCI.

Pour l'année 2018, 21 dates ont donc reçu le label Gran Fondo dont le rendez-vous de ce samedi à Mondorf. Et ce chiffre devrait être à nouveau revu à la hausse en 2019. «La demande ne cesse de croître depuis quelques années. Il y avait 14 rendez-vous en 2016 et 19, l'an dernier. Nous sommes en train de préparer le calendrier 2019, il y aura de nouveau une augmentation du nombre d’épreuves. C'est la preuve qu'il y a un intérêt marqué pour les événements de masse.»



Pour intégrer ce circuit très fermé, les organisateurs ont un cahier des charges à respecter. «Les obligations se retrouvent dans le règlement officiel de l’UCI ainsi que dans le guide d’organisation de la série mondiale. De plus, les supports visuels doivent être validés par l’UCI. Une visite d’inspection est aussi faite par l’agence de marketing sportif Golazo Sports (qui gère la série pour l’UCI), pour revoir les parcours et tous les plans logistiques et opérationnels liés à l’événement mais notre priorité, c'est la sécurité des athlètes», explique encore la représentante de la Fédération internationale.



Outre ces critères bien définis, l'organisateur doit présenter un dossier de candidature complet accompagné d'une lettre de soutien de sa fédération nationale et des autorités locales. Arborer fièrement le logo de l'UCI demande donc quelques sacrifices mais le jeu en vaut la chandelle car outre les participants, un Gran Fondo permet de toucher leurs familles et amis qui peuvent découvrir la région. Les retombées touristiques et économiques pour les villes hôtes ne sont pas à négliger.



Pour le rendez-vous de ce samedi, les organisateurs de la Schleck Gran Fondo attendent plus de 2.000 participants et pour les retardataires, il est encore possible de s'inscrire sur place jusqu'à samedi 8h30. Deux circuits sont proposés aux coureurs: 155 km, avec un départ à 9h30, et 85 km pour un départ à 10h.



Renseignements: www.schleckgranfondo.com