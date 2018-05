Belvaux a hérité de la majorité des occasions, obtenu deux penalties stoppés brillamment par Schiltz et a méné 1-0 durant les prolongations. Mais dans une fin de match complètement folle, Berdorf-Consdorf a inversé la tendance.

Sport 4 min.

Schiltz repousse deux penalties, Berdorf-Consdorf retrouve la D1

Quelle fin de match!

Par Daniel Pechon

Belvaux a hérité de la majorité des occasions, obtenu deux penalties stoppés brillamment par Schiltz et a méné 1-0 durant les prolongations. Mais dans une fin de match complètement folle, Berdorf-Consdorf a inversé la tendance.

Le match. La première mi-temps a été poussive. Belvaux a eu la possession du ballon. Les 10 dernières minutes ont été un peu plus virulentes. Un tacle judicieux de Magalhaes Nunes au niveau du point de penalty a enlevé le ballon des pieds de Schlesser. Pratiquement sur la réplique, un coup franc croisé puissant de Flores Martins a frôlé le deuxième poteau. Les derniers minutes se jouaient sous la pluie.

La rencontre s'animait après la pause. Suite à un corner, une tête de Jade est passée près du poteau. Puis l'autre côté, Schlesser s'échappait mais Schiltz, venu à sa rencontre, sauvait du pied et choisissait les poings pour repousser un tir tendu de Rebussy.

Une faute de main dans le rectangle offrait un penalty à Belval que bottait Martins Flores renvoyé par Schiltz. Rebelotte dans la phase qui suit. Une faute est sifflée à nouveau dans le rectangle par M. Durieux. Cette fois Schlesser le botte mais à nouveau Schiltz choisit le bon côté!

Les prolongations vont décider de l'issue du match. Dans un angle réduit, Da Silva Veloso tente de lober Schiltz qui du bout des doigts dévie sur la latte. Mais à la réception, Peixoto, dans le petit rectangle met le ballon dans les filets. La rencontre devient hachée. Puis Dani Lopes rentre dans le rectangle et place sur le ôté (1-1). Les minutes s'écoulent et sur corner, Steve (Bibi) Lopes, isolé, envoie de la tête le but de la victoire (1-2).

La note. 14/20.

Le fait du match. A l'heure de jeu, M. Durieux a montré à deux reprises le point de pénalty. Deux fois Schiltz a choisi le bon côté et maintenu le score à 0-0.

L’homme du match. Frédéric Schiltz qui réalise la performance unique de stopper deux penaltys en deux minutes. Toujours adroit dans ses interventions.

Dany Lopes a permis à Berdorf-Consdorf de revenir dans la partie. Photo: Christian Kemp

FC The Belval Belvaux - US Berdorf-Consdorf 01 1-2 a.p. (0-0)

Stade Albert Kongs d'Itzig, pelouse en bon état, arbitrage de M. Durieux assisté de MM. Bra Gouveia, Feller et Da Silva, 663 spectateurs payants. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Peixoto (97e), 1-1 D. Lopes (111e) , 1-2 S. Lopes (118e)

Corners: 4 (1+2+1+0) pour Belvaux; 5 (2+1+1+1) pour Berdorf-Consdorf.

Cartons jaunes: Costa Ferreira (45e+1), Schlentz (95e) et Martins (115e) à Belvaux; S. Lopes (66e), Mirkes (67e), F. Teixeira (96e), A. Gomes (108e) et Almeida (109e) à Berdorf-Consdorf.

BELVAUX (4-5-1): Schlentz; Coutinho, Salucci, Martins Flores (cap.), Da Silva Veloso; Vispi, Toure (34e Rebussi), Defay, Costa Ferreira (115e Belchior), Amodio; Schlesser (81e Peixoto).

Joueurs non utilisés: Olinger et Delle.

Entraîneur: Eric Braun

BERDORF-CONSDORF (4-4-3): Schiltz; Schoreder, Scholtes, Magalhaes Nunes; Oberweis, Mannon (110e Strasser), Da Fonseca Gomes (85e Augusto Gomes), Almeida Ferreira; Dany Lopes, Steve Lopes ( cap), Jade (61e Fernandes Teixeira).

Joueur non utilisé: Tilkens.

Entraîneur: Joao Perreira

ILS ONT DIT

Joao Pereira -(entraîneur deBerdorf/Consdorf): «On a bien commencé. Mais on n'a pas su exploiter les côtés et se montrer dangereux. En deuxième période j'ai demandé à l'équipe de jouer plus bas pour faire sortir Belvaux. Le moment le plus dur du match, quand je me fais exclure par l'arbitre alors que je lui faisais pratiquement la première remarque du match tout en restant poli. Le deuxième penalty est inexistant. Mais c'est l'image de toute la saison. On réagit quand on est mené. On a un super gardien.... même si en championnat il arrête beaucoup moins de pénalties.»

Frédéric Schiltz ( gardien de Berdorf/Consdorf): «Le premier penalty, je choisis le bon côté. Et le deuxième, je vois ses yeux regarder un côté et je sens l'astuce. Et je choisis l'autre. Heureusement que ce n'est pas le même qui a tiré le deuxième. Cela aurait été plus difficile à deviner. Le premier penalty est une faute de main, le second, ce sont deux joueurs qui sautent en même temps. Donc pas de penalty. Mais l'arbitre aurait pu en siffler peut-être un troisième pour Belvaux par la suite, plus évident que le deuxième.»

Eric Braun (entraîneur de Belvaux): «Franchement dégoûté. J'ai joué longtemps au foot, cela fait des années que j'entraîne, je n'ai jamais vu rater deux penalties en si peu de temps. Mais on a aussi d'autres occasions, des duels, des envois. Notre adversaire tire presque trois fois au goal et nous en met deux en quelques minutes. Mais c'est le scénario de notre saison. La malchance.»