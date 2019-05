En prenant le dessus sur Mensdorf, Yannick Leroy et ses hommes ont acté leur maintien. Avec 32 points au compteur, Schifflange pourra aborder la fin de saison sereinement. En Série 1, Medernach n'a pas tremblé contre Mertzig et reste à la poursuite de Steinsel.

Schifflange sauvé, Medernach maintient la pression sur Steinsel

En prenant le dessus sur Mensdorf, Yannick Leroy et ses hommes ont acté leur maintien. Avec 32 points au compteur, Schifflange pourra aborder la fin de saison sereinement. En Série 1, Medernach n'a pas tremblé contre Mertzig et reste à la poursuite de Steinsel.

Par Andy Foyen

L'étau se resserre

Au terme de l’antépénultième journée, de nouveaux clubs ont mathématiquement acté leur maintien. Parmi eux, on retrouve le FC Schifflange 95. Recevant le Syra Mensdorf en ce mercredi, l’équipe de Yannick Leroy est parvenue à renverser la situation.

D’abord menée, elle est revenue à la marque par Molnar, et Glenn a ensuite donné un avantage définitif aux locaux. Mission accomplie pour Alen Dautbasic, capitaine du FCS95: «Dès la troisième minute, ils ont ouvert le score. On a bien réagi. Après dix minutes, nous avons commencé à développer notre football et on a égalisé. C’était 2-1 à la mi-temps. Ensuite, nous nous sommes contentés de fermer les espaces et de contrôler le match.»

Alen Dautbasic, qui devance ici Mathieu Schmit, explique que Schifflange a géré les débats après la pause. Photo: Michel Dell'Aiera

Mathématiquement, Mensdorf et Remich doivent encore acter leur maintien, mais dans les faits, trois clubs se disputent deux places. L’ASL Porto, le Red Black Egalité et le Sporting Bertrange se livreront une lutte sans merci pour accrocher la onzième place ou, tout du moins, les barrages. Ce mercredi, le statu quo est de mise, puisque les trois clubs se sont inclinés, l’ASL Porto 4-0 à Grevenmacher, l’Egalité 07 1-5 contre Mondercange et Bertrange 1-2 contre Weiler-la-Tour. Les positions restent donc également figées en tête du classement.









Daniel de Jesus a Charel Sietzen sur le dos, mais Schifflange s'en sortira. Photo: Michel Dell'Aiera

Augusto reçu 5 sur 5

Medernach recevait dans ses installations le Sporting Mertzig. Engagés dans la lutte pour le maintien, les Nordistes n’ont pas fait le poids contre des Bleu et Blanc avec un François Augusto particulièrement bien inspiré. Inscrivant tous les buts de son équipe, ce dernier portait le score final à 5-0, de quoi réjouir Joao Teixeira: «Avant le début de la saison, vous aviez dit que nous jouerions dans la deuxième partie de classement. Aujourd’hui on est certain de jouer au moins les barrages pour monter. Concernant le match d’aujourd’hui, on était clairement la meilleure équipe sur le terrain. Nous avons marqué nos premiers buts au début de la rencontre. Déjà après un quart d’heure, on a mené 2-0. Je suis désolé de le dire à nos adversaires, mais ils étaient inférieurs à notre niveau.»

En l’espace de 30 minutes, Medernach était même revenu à hauteur de Steinsel. Rapidement mené 0-2 par Useldange, l’Alisontia a montré des ressources pour renverser la vapeur et s’imposer 4-2.

Ces deux clubs ne seront plus rejoints, puisque Steinfort s’est imposé sur le même score contre Norden, faisant par ailleurs la bonne opération dans le bas de classement. Ce constat vaut aussi pour Mersch (3-0 contre Lorentzweiler) et Lintgen (1-5 à Äischdall), qui relèguent Mertzig à respectivement 5 et 4 points. Contraint au nul 2-2 contre Berdorf-Consdorf, Bastendorf se retrouve à 5 points d’une place de barragiste.

ILS ONT DIT

Fabio Gaspar (entraîneur de Lintgen): «Après notre défaite contre Steinfort, ce match était d’autant plus important pour nous. On a bien commencé la rencontre. On a aussi eu de la réussite pour mener 0-3 après seulement 20 minutes. Nous avons géré la rencontre du début jusqu’à la fin. Il n’y avait pas un moment où on a réellement été mis en danger.» Äischdall - Lintgen 1-5

Jhemp De Almeida (entraîneur de Weiler): «Nous savions que le match allait être très difficile, puisque Bertrange avait également besoin de points. On a eu de la chance de le gagner. Cette victoire est très importante pour nous. En effet, sinon on aurait été sous pression pour les deux derniers matchs. Maintenant, il ne nous manque plus qu’un point pour être certain d’être barragiste.» Bertrange - Weiler 1-2

LES CHIFFRES

12. Le score fleuve de ce mercredi est à mettre à l’actif de l’Union Kayl-Tétange. En déplacement à Aspelt, l’Union a inscrit onze buts et en a encaissé un. Douze goals sont donc finalement tombés lors de cette rencontre.

22. C’est le nombre de points que Medernach a enregistré lors des huit dernières sorties. Depuis le 17 mars, seul Äischdall est parvenu à leur résister.

A SUIVRE

Dimanche, le terrain du Marisca Mersch sera the place to be! En effet, la réception de Steinsel offre divers scénarios tous plus alléchants les uns que les autres pour le spectateur neutre. Steinsel pourrait y fêter son titre, mais Mersch pourrait également y fêter son maintien. Il est aussi possible qu’on y fête les deux. Vous l’aurez compris, la probabilité de faire la fête à Mersch ce dimanche est très grande.