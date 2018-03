Junglinster et Bettembourg, les deux leaders, ont gagné sans éclat. En bas de tableau, Schifflange a retrouvé des couleurs et fait la bonne affaire, enfonçant en même temps Colmar-Berg. Wormeldange/Munsbach/CSG continue d'étonner.

Schifflange rebondit, Bettembourg et Junglinster émergent

Par Daniel Péchon

Junglinster et Bettembourg, les deux leaders, ont gagné sans éclat. En bas de tableau, Schifflange a retrouvé des couleurs et fait la bonne affaire, enfonçant en même temps Colmar-Berg. Wormeldange/Munsbach/CSG continue d'étonner.

Du spectacle à Progrès - Bettembourg, des buts et du suspense jusqu'au bout, avec Kimberley Dos Santos et Raquel Miranda De Oliveira qui dans le dernier quart d'heure, en faveur des visiteuses, ont renversé le score de 2-1 à 2-3. Mais le Progrès aurait pu créer l'évènement et cela ne s'est pas joué à grand-chose. Dès le début, Niederkorn a donné le ton et a réussi à marquer deux buts avant la 30e minute par Catarina Lavinas et Oceane Lopes. Entre ces deux buts, Karen Marin était parvenue à égaliser à 1-1.

Sans jamais être rassuré, Junglinster s'est imposé à Mamer grâce à un but précoce de Jessica Birkel marqué après cinq minutes, qui allait devenir très précieux. Ensuite, la deuxième plus faible attaque à l'extérieur de ligue 1 (9 buts), celle de Mamer, n'a pas trouvé la faille dans la meilleure défense en déplacement (2 buts).

Première fois que Junglinster ne marque qu'un seul but en 90 minutes cette saison, mais un but qui vaut cher.



Avant le match de la peur de samedi face à Colmar-Berg, Schifflange avait fait le plein de confiance mercredi en coupe, avec une victoire qui a donné de l'entrain (10-0 au Red-Black). Et cela n'a pas traîné. Le F95 a rapidement secoué trois fois les filets (3-0) de Colmar-Berg qui a profité d'une erreur défensive pour réduire la marque juste avant la pause. En seconde période, Schifflange a poursuivi sur sa lancée en ajoutant deux buts au marquoir (5-1): buts d'Alma Kameric (2), Alison Perry, Vanessa Muller, Tammy Anicet. Fin d'une série de cinq défaites pour Schifflange qui quitte la 11e place.

Le finish d'enfer du Racing



Le Racing sort invaincu de ses deux confrontations face à Ell. Après avoir partagé au match aller, le club de la capitale a encadré une victoire, la deuxième en sept sorties mais avec un effet rassurant en bas de tableau. Les quatre buts du match ont été inscrits dans les 20 dernières minutes, 1-0 par Emma This , 2-0 et 3-1 par Sara Courbin.

Après cette nouvelle victoire, Wormeldange/Munsbach/CSG ne regarde plus derrière au classement mais devant. A Itzig/Canach/CeBra, les joueuses de Nicola Bevilacqua ont pris l'avance seulement une seule fois sur la rencontre, en fin de match. Maeve O’Hannrachain a égalisé d'abord (39e) et Isabel Albert s'est chargée de combler un retard de deux buts marqués après l'heure, et en deux minutes, de 3-1 à 3-3 (70e et 71e). Ensuite, Matra Estevez a surgi pour donner une avance définitive à Wormeldange/Munsbach/CSG, au moment idéal (3-4). Les Mosellanes comptent déjà quatre victoires en 2018 (en cinq sorties) contre trois en 2017, en 10 matchs.

Ligue 2: la surprise Larochette



L'évènement de cette journée! Après 29 victoires consécutives (saison 2016/17 et 17/18), le Swift a été battu à Larochette (1-0), sur un but inscrit sur penalty. Une défaite encore sans conséquence pour le leader assis sur une avance de cinq points sur Larochette, deuxième. Mais une victoire qui laisse Wincrange à la troisième place, vainqueur de Diekirch 7-0 en soignant sa différence de buts et désole le Fola qui espère encore secrètement la troisième place et a défait Bettembourg 2 2-0.

20 Valérie Reitz (Schifflange) et Lisa Wallendorf (Colmar-Berg) convoitent le ballon. Photo: Stéphane Guillaume

ILS ONT DIT



Tiago Pereira (RFCUL): «Un très bon match des onze jeunes joueuses présentes ce soir, sans expérience de la ligue 1. Et à nouveau, comme la semaine dernière, avec une joueuse de champ dans le but. Alors gagner dans ces conditions a une saveur tout à fait agréable. C’était un match difficile, mais on a su être défensivement impeccable, et dans le même temps, être efficace devant le but.» Racing - Ell 3-1

Steve Senisi (Progrès): «Nous avons fait un match digne de l'image du Progrès, avec agressivité, du jeu et une bonne attitude! Par rapport à mardi nous avons changé de système, en renforçant le milieu... sur un terrain plus praticable. En première mi-temps, nous avons développé un foot de très bon niveau. Mais au cours du match, nous avons encaissé des buts évitables. On ne méritait pas de perdre. Pour Bettembourg, ce sont trois points de luxe. Il faut savoir aussi parfois saisir cette chance. Je tiens à mettre en évidence, dans le super travail d’équipe, celui de la jeune Catarina Lavinas, pleine de talents et au futur prometteur. Enfin, il faut encore ajouter que j'avais des blessées et des absentes. Pas des moindres: Andreia et Juliana!» Progrès - Bettembourg 2-3

Jeff Besch (Schifflange): «On avait fait le plein de confiance avec le match de coupe et cette réunion de lundi soir qui a fait beaucoup de bien et remis les choses en ordre. J'ai vu une équipe de Schifflange comme je ne l'avais jamais encore vue depuis mon arrivée en janvier. Elle a montré son vrai visage, avec ses qualités, et de la confiance, de l'enthousiasme, la joie de jouer. Excepté les 10 premières minutes après la pause, on a toujours été devant. Mérité!» Schifflange - Colmar-Berg 5-1

Jeff Besch, l'entraîneur du FC Schifflange, est content du déclic provoqué. Photo: Stéphane Guillaume

Jérôme Henrionnet (Junglinster): «Nous n'avons pas été bons mais on a fait preuve d'une belle solidarité. Même si Mamer n'a pas été dangereux durant ce match, il faut être capable de conserver une avance, si courte soit-elle, et de gagner des matches comme celui-ci. Il est important de savoir préserver un résultat, cela fait partie de la progression mentale du groupe.» Mamer - Junglinster 0-1

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG ): «Gagner deux fois de suite, d'abord contre Mamer ensuite face à l’Entente Itzig, c’est ce qui pouvait nous arriver de mieux pour terminer ce marathon de matchs! Disons aussi que nous avons eu enfin ce brin de chance de notre côté. On est discipliné et les filles jouent un bon football. Toute l’équipe progresse bien, je n'en ai jamais douté mais finalement, je ne suis pas déçu.» Itzig/Canach/CeBra - Wormeldange/Munsbach/CSG 3-4