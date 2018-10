La sixième journée de division 1 a offert la même fortune à Schifflange et Mertzig. Les Sudistes sont allés chercher trois points très importants sur la pelouse de Pfaffenthal-Weimerskirch 1-3, tandis que le Sporting s’adjugeait sa première victoire, le jour de l’inauguration de ses nouveaux vestiaires, 3-1 contre Schieren.

Schifflange et Mertzig s'éloignent de la zone rouge

Sixième victoire de rang pour Grevenmacher

Par Andy Foyen

16 Le Red Black Egalité s'est incliné sur sa pelouse 1-3 contre Schifflange. Photo: Hans Krämer

Le FC Schifflange 95 sortait de deux matchs nuls consécutifs et les 45 premières minutes de ce match laissaient entrevoir la continuité de cette série. «C’est toujours difficile d’aller jouer à Pfaffenthal», avouait Paulo Marciano, le président de Schifflange. «Le terrain est petit et pas très large.» Mais à la 60e minute, les visiteurs prenaient l’avantage par Kelton Cabral. Pfaffenthal parvenait à égaliser avant que Manuel Goncalves et Patrique Monteiro ne remettent Schifflange sur les rails de la victoire.



Le CSG a dominé Berbourg 2-0 alors que Kayl-Tétange a planté deux buts sur le synthétique du Boy Konen face à l’ASL Porto (voir le résumé du match en vidéo). De quoi combler Jonni Santos, capitaine et buteur: «On n’a pas eu facile ce soir. Mais après la mi-temps, on a appliqué exactement ce que le coach voulait et je peux dire que je suis fier de mes coéquipiers et de tout le staff. » De son côté, Bettembourg s’est offert le scalp de Sanem, grâce à un très bon match entre les perches de Steven Reyter, suppléant de Valletta qui purgeait sa suspension.

Steinsel et Lorentzweiler aux commandes

En difficulté depuis le début de la saison, les hommes de Neil Pattison peuvent désormais un peu respirer. En venant à bout de Schieren sur le score de 3-1, Mertzig quitte en effet la zone rouge, grâce à des réalisations de Luo, Decker et Coquerel. «On a su marquer le premier but sur une action rondement menée. Mais Schieren était constamment dangereux, même s’ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions», analysait le coach du Sporting. «Malgré leur but égalisateur au début de la deuxième mi-temps, nous sommes parvenus à nous remobiliser. C’était une bonne prestation collective de notre équipe.»

De leur côté, Steinsel et Lorentzweiler trustent désormais les deux premières places de la série 1, grâce à leurs victoires acquises respectivement à Aischdall (2-4) et contre l’US Berdorf-Consdorf (3-2) combinées à la défaite d’Useldange face à Norden (2-1). Un match reste encore à disputer, il s’agit du derby entre Lintgen et Mersch, programmé ce lundi à 20h. Une rencontre qui aura une saveur encore plus particulière puisque ces deux clubs n’ont pas pris le départ espéré.

Ils ont dit

Andrea Fiorani (entraîneur Norden): «On met toujours du temps à entrer dans le match. On laisse toujours l’adversaire prendre le dessus et ensuite, quand on prend un but, on commence seulement à se réveiller. Mais heureusement, on a une percussion offensive de qualité. Aujourd’hui, le résultat est 2-1, mais le match aurait pu se terminer à 4-1 ou 5-1. On a loupé quelques occasions.» Norden - Useldange 2-1



Andrea Fiorani et Norden ont pris la mesure d'Useldange. Photo: Ben Majerus

Joao Pereira (entraîneur USBC): «Lorentzweiler a dominé la première mi-temps. La deuxième mi-temps était plus équilibrée, même un peu plus en notre faveur. Mais l’arbitre n’a pas été cohérent pendant tout le match. En deuxième mi-temps, il a sifflé beaucoup de fautes qui n’existaient pas contre nous et il a laissé neuf minutes de temps additionnel. Mais globalement, les deux équipes se sont bien battues.» Lorentzweiler - US Berdorf-Consdorf 3-2

Pascal Fabbri (directeur sportif Bertrange): «Les trois points sont très importants pour nous. La qualité de notre jeu n’était pas mauvaise. Nous avions déjà eu des matchs où la réussite n’était pas de notre côté. C’est pourquoi nous ne pouvons que nous montrer satisfaits des trois points. Contre l’ASL Porto, si nous pouvions glaner une nouvelle victoire, ce serait génial.» Bertrange - Aspelt 3-1

Jean-Marc Gattullo (entraîneur Bettembourg): «Je suis très content de mes garçons aujourd’hui, parce qu’ils ont été disciplinés et ont écouté mes consignes. Sanem est une équipe costaude et difficile à manœuvrer. En première mi-temps, ils nous ont obligés à reculer. En deuxième période, j’ai demandé à mes garçons de jouer plus haut. On a eu la possession du ballon à partir de ce moment-là, on a eu des occasions et on marque logiquement.» Sanem - Bettembourg 0-1

Les chiffres

1 - Une seule équipe (avant le match Lintgen-Mersch) n’a pas marqué lors de cette sixième journée en série 1. Il s’agit de Steinfort, défait 0-1 face à Kehlen. Le Sporting aura à cœur de se racheter dimanche prochain sur le terrain de Bastendorf.

Pi - Le fait marquant de cette journée en série 2 est certainement la moyenne de buts par match. Avec 22 buts en 7 rencontres, la moyenne vaut environ 3,14 soit à peu près pi. Ce sont Mondercange et Weiler-la-Tour qui ont le plus contribué à ce résultat après avoir scoré respectivement cinq et quatre fois.



La rencontre à suivre

Bastendorf - Steinfort: le 14e et le 13e de la série 1 en ce moment, ces deux clubs ont une occasion en or de quitter la zone rouge. Bastendorf devra resserrer les boulons derrière et Steinfort voudra retrouver le chemin des filets. Malheur au vaincu!

