Après une première demi-heure de folie, plus affuté physiquement, Schifflange a émergé dans la dernière demi-heure face à une équipe d'Hesperange accrocheuse qui a fait douter le F95 plus d'une heure. Schifflange reste en Ligue 1.

Sport 2 min.

Schifflange émerge après un début de match complètement fou

Le Swift a pourtant mené.

Par Daniel Pechon

Le match. Les deux équipes sont passées par toutes les émotions dans la première demi-heure où il s'est passé mille choses. Avec beaucoup de générosité et de l'audace avec le tir de Malgarotti, des 35 mètres, qui après l'ouverture du score de Collart pour le F95, égalisait après 5 minutes (1-1). Des erreurs de défense, il y en a eu aussi. Un coup franc décentré de Stibling surprenait Skrijelj (1-2). Puis Collart et Lentz ont renversé le score à 3-2 pour l'équipe de ligue 1. Avant un festival de Stibling. La joueuse du Swift expédiait d'abord un tir détourné brillamment par Skrijelj, puis égalisait à peine deux minutes après à 3-3 avant de toucher le piquet encore quelques minutes plus tard. Les spectateurs avaient assisté à six buts en 35 minutes. Le rythme allait baisser...

En seconde période, Hesperange, avec ses deux moteurs de l'entre jeu, Till et Stibling, allait tout doucement céder physiquement. Buts et occasions étaient plus rares. Schifflange prenait progressivement l'ascendant sur son adversaire. Lentz, remarquable sur la rencontre, poussait un centre au fond des filets pour le 4-3. Et en capitaine, de la tête, Muller donnait un avantage décisif et définitif à Schifflange 5-3.

La note. 14/20. Il est rare d'assister à un chassé croisé au marquoir avec six buts inscrits dans pratiquement la première demi-heure. Un spectacle ! Même si la suite du match n'a pas été de la même veine.

Le fait du match. Lentz récupère un centre et habilement glisse le ballon au fond du but. Schifflange mène et Hespérange est trop juste physiquement.

La femme du match. Bourquel, la défenseur de Schifflange a ratissé derrière toute la rencontre et écœuré les attaquantes du Swift.

Cheveux au vent, Vanessa Muller ne contient pas sa joie après le but décisif. Photo: Michel Dell'Aiera

FC Schifflange - Swift 5-3

Stade An Der Seitert, pelouse en bon état, arbitrage de M. Bourgnon assisté de MM. Tondt et Steyer, 234 spectateurs payants. Mi-temps: 3-3.

Evolution du score: Collart 1-0 (4e), Malgarotti 1-1 (5e), Stibling 1-2 (26e); Collart 2-2 (28e), Lentz 3-2 (31e), Stibling 3-3 (35e), Lentz 4-3 (72e), Muller 5-3 (79e).

Corners: 5 (2+3) pour Schifflange; 3 (1+2) pour le Swift.



Cartons jaunes: Balardi (61e), Muller (92e) pour Schifflange; Schmitz (12e) au Swift.



SCHIFFLANGE (4-1-4-1): Skrijelj; Belardi, Cokovic (65e Reitz), Fraccalvieri; Bourquel; Aniset; Agostino, Muller ; Kameric, Lentz; Collart.

Joueuses non utilisées: Perrey et Da Silva.

Entraîneur: Jeff Besch

SWIFT (4-3-3): Koltes; Diss, Valdares, Schmitz, Malgarotti (80e Lourenco); Lordong; Da Silveira, Thill; Alonso, Wagner (58e Marchal); Stibling (85e Marinho).

Entraîneur: Boris Cigale