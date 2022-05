La Jeunesse s’est imposée deux buts à rien à Lintgen pour valider son ticket pour l’étage supérieur avec, en prime, une finale de Coupe FLF à disputer.

Sport 4 min.

Football

Schieren veut prendre racine en Promotion d’Honneur

Christophe NADIN La Jeunesse s’est imposée deux buts à rien à Lintgen pour valider son ticket pour l’étage supérieur avec, en prime, une finale de Coupe FLF à disputer.

Douze ans après sa dernière incursion en Promotion d’Honneur, Schieren s’apprête à retrouver le deuxième échelon du football grand-ducal. Avec la volonté d’y prendre racine.



Les «corpos» ne lâchent pas l'affaire Torpillé par la crise sanitaire, le football corporatif a traversé les zones de turbulence pour enfin boucler une saison complète.

Car la notion de s’installer est toute relative dans les gènes du club nordiste qui a connu cinq saisons parmi l’antichambre de l’élite en 75 ans d’existence. Dont trois consécutives entre 2000 et 2003. C’est un peu court pour prendre définitivement le pouls d’une division que l’on dit plus accessible que jamais.

Antonio Calcagniti le croit aussi dur comme fer. Ne parlez pas à l’entraîneur actuel de maintien sinon ça ne l’intéresse pas de faire le grand bond. «Mes 15 joueurs de base vont rester et il m’en faudra encore quatre ou cinq. Un peu dans toutes les lignes. Un deuxième gardien, deux défenseurs et un ailier», précise le technicien. «Avec ça je n’ai pas peur de l’avenir. Et peut-être que l’on ne nous calculera pas encore.»

14 matches sans défaite

C’est difficile de passer inaperçu quand on marque autant les esprits comme Schieren l’a fait en Division 1, Série 1 cette saison. Avec une série de 14 matches sans défaite, le club a joué les ténors avant que Feulen ne vienne gâcher la fête comme au match aller. Une bête noire qui restera sans doute anecdotique à l’heure des bilans finaux. «On a réussi à créer un groupe animé d’une rage de vaincre», explique le coach. «J’avais des garçons qui voulaient monter depuis plusieurs saisons. Nous avons réussi à le faire grâce à cet esprit d’équipe mais aussi à des individualités. Nous avons été épargnés par les blessures et les suspensions», ajoute le coach.

Junglinster vers le barrage, Käerjeng promu A deux journées de la fin, les verdicts tombent en Promotion d’Honneur. L’UNK, auteur d’une première partie de saison tonitruante, monte.

C’est peut-être cette profondeur de banc qui a fait la différence par rapport à Lorentzweiler et à Useldange qui n’ont jamais lâché l’affaire. «Je n’ai pas hésité à opérer une rotation. La seule fois où j’ai aligné le même onze de base que la semaine précédente, j’ai perdu», rigole l’entraîneur.

Cerise sur le gâteau, Schieren s’est hissé en finale de la Coupe FLF où il rencontrera Wormeldange qui évolue en Série 2. «A part Grevenmacher, qui était au-dessus du lot, je pense que les niveaux des deux séries ne sont pas très éloignés. Nous avions battu une belle équipe de Walferdange 3-2.»

Avec Medernach, Mersch et peut-être Bissen, les derbys ne manqueront pas la saison prochaine en Promotion d’Honneur. Antonio Calcagniti s’en délecte à l’avance.

Sur les radars - Gerson Rodrigues est de retour après avoir été éloigné des terrains pendant quelques semaines en raison d’une blessure. Et l’attaquant n’a pas manqué ses retrouvailles avec les supporters de Eyüpspor lors de l’avant-dernière journée de la phase classique de 1. Lig, le deuxième échelon dans la hiérarchie turque. GR27 a inscrit les deux buts de son équipe dans le premier quart d’heure. Le club stambouliote avec un Olivier Thill présent pendant les 90 minutes a distancé Kocaelispor (2-1) et sécurise ainsi sa sixième place synonyme de play-off pour la montée en Super Lig. Rodrigues a aussi écopé d’un carton jaune dans les arrêts de jeu. - Mathias Olesen n’a pas gratté quelques minutes supplémentaires de jeu en Bundesliga lors d’une dernière journée qui a vu son club du FC Cologne s’incliner dans les arrêts de jeu contre Stuttgart (1-2). Une défaite qui n’empêchera pas les Rhénans de disputer la Conference League la saison prochaine. Une belle récompense pour le néo international qui a signé un contrat professionnel et qui essayera de revendiquer un peu plus de temps de jeu. Leandro Barreiro et son club de Mayence ont terminé la saison par un match nul contre l’Eintracht Francfort (2-2). Le milieu de terrain international a disputé la dernière demi-heure. Mayence finit la saison à la huitième place. - C’est le grand soir pour les U17 de Mario Mutsch engagés dans le Championnat d’Europe dont la phase finale se déroule en Israël. Les Lionceaux affronteront la sélection nationale locale en guise de premier match ce lundi à 19h à Rishon Lezion. Suivront deux matches prestigieux face à l’Allemagne, jeudi et contre l’Italie dimanche. Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.