A force de patiner, le leader Clemency voit Schengen revenir en trombe. «L’important est de monter», rappelle Fabien Matagne. En série 1, Folschette réalise la bonne opération de la 17e journée alors que Wilwerwiltz a étrillé Heiderscheid-Eschdorf (6-0).

Schengen rêve du titre, Folschette se frotte les mains

Carlos Pereira ne continuera pas à Colmar-Berg

Par Vincent Lommel

Fondre comme neige au soleil. Clemency apprend à connaître cette expression. Les neuf points d’avance à la trêve hivernale sont réduits à un. La faute à un surplace (7 sur 15) à l’image du partage 0-0 à Lasauvage (4e) mais aussi, et surtout, au rival Schengen en mode rouleau compresseur: cinq succès de rang et une différence de but de +16 depuis la reprise. Kopstal (3e), barragiste mais largué par le top 2, n’a pas pesé bien lourd.



La différence s'est faite en deuxième mi-temps via Espel, Guerabis et Winkel (3-0). «En dépit d’un terrain indigne, je félicite notre adversaire. Son mérite est grand de se produire sur une telle pelouse tous les quinze jours», observe le joueur entraîneur de Schengen Fabien Matagne. «L’objectif est d’assurer la montée. Si on peut aller chercher le titre, nous ne le refuserons pas. Défensivement, nous sommes plus solides. Offensivement, l’efficacité n’est pas démentie.» De réels atouts.



D'ici le match du troisième tour, Clemency-Schengen se disputera le 12 mai, de l'eau coulera sous les ponts. Défait 2-1 par Christnach-Waldbillig, Dalheim a manqué l’opportunité de quitter le dernier siège.

Fabien Matagne et Schengen se sont replacés dans le sillage de Clemency. Photo: Serge Daleiden

Colmar-Berg déçoit encore



Sans le concours de quatre titulaires, Folschette (2e) a battu Troisvierges 2-0. «Le Racing mérite mieux que sa huitième place. Son cadre est très jeune. Un adversaire agréable à voir jouer. Il lui manque deux, trois gars d’expérience. On a fait le travail en défense et avons misé sur la contre-attaque», souligne le président Christian Séméraro.

Le premier but était-il entaché d'une position de hors-jeu? «Peut-être. De ma position, c’est difficile à dire. Je préfère ne pas parler de l’arbitrage. Je félicite les habituels remplaçants. Nous aurons besoin de tout le monde.» Un succès précieux en regard de la nouvelle contre-performance de Colmar-Berg - incapable de dompter Bourscheid - et contraint de céder sa 2e place.

Pour la quatrième fois en cinq rencontres, Colmar-Berg s'est montré incapable de ravir la totalité de l’enjeu (4 sur 15). « Le 0-0 est logique», analyse Carlos Pereira qui, déçu, voire dégoûté par le manque d’investissement des joueurs, arrêtera les frais fin mai.



Mené 3-1 par Clervaux (4e), le leader Reisdorf s'est contenté volontiers d’un score de parité… inespéré (3-3). L'égalisation est survenue dans les arrêts de jeu. Kiischpelt Wilwerwiltz nage en plein bonheur (9 sur 9), et grimpe à la sixième place après sa démonstration contre Heiderscheid-Eschdorf. Un 6-0 bien tassé!

Ils ont dit



Francis Kler (président de Clervaux): «A la suite à la défaite 6-1 à Troisvierges, l’entraîneur a remplacé plusieurs piliers en raison des blessures mais aussi des trois cartons rouges. L'équipe s’est ressaisie à Reisdorf ! Elle aurait mérité de ravir la totalité de l’enjeu… sans cette égalisation survenue dans les arrêts de jeu. C'est comme ça. Le moral est au top avant d'en découdre avec Folschette. On attend la suite du championnat tout en espérant une certaine stabilité.» Reisdorf - Clervaux 3-3

Yves Block (entraîneur de Kopstal): «Schengen est très fort et expérimenté. On a réalisé une bonne première mi-temps (0-0) mais cela ne suffit pas. Nous encaissons deux des trois buts sur des situations "standard". Avec quatre matches en deux semaines, les batteries étaient vides.» Kopstal - Schengen 0-3

Yves Block regrette les buts encaissés par son équipe. Photo: Serge Daleiden

Carlos Pereira (entraîneur de Colmar-Berg): «Nous sommes dans une phase difficile. Les prochains matches décideront si on est capable de garder la place de barragiste. J’ai informé le comité de ma volonté de ne plus continuer en 2019-2020. La plupart des joueurs manquent d'ambition. C'est démotivant.» Colmar-Berg - Bourscheid 0-0

Aldin Mustic (joueur-entraîneur de Wilwerwiltz): «Une excellente prestation de la première à la dernière minute. On concède peu d’occasion(s) aux adversaires ces dernières semaines. Le score de 6-0 (Arend, Haas, Schmitz, Packbier (2) et Mustic) n’est pas forcé.» Wilwerwiltz - Heiderscheid-Eschdorf 6-0

Ruben Brito (entraîneur d’Heiderscheid/Eschdorf): «Un match à oublier! On a rencontré des difficultés à contrer le jeu aérien adverse. Nous avons été dominés tout le match.» Wilwerwiltz-Heiderscheid-Eschdorf 6-0



Les chiffres



4 - Quatre points sur quinze. Tel est le bilan chiffré de Colmar-Berg depuis la reprise le 22 février. C’est insuffisant.

12 - Wilwerwiltz a inscrit 12 buts lors des trois derniers matches. Une performance de premier choix. La cinquième place est en vue. Beckerich qui est son prochain adversaire est prévenu.

L'affiche

En série 1, Folschette (2e) accueille Claravallis Clervaux (4e). Dans l'optique d’une place dans le top 3, ce dernier serait bien inspiré de ramener quelque chose de son déplacement. Un match difficile.



