C'est en se mesurant aux meilleures athlètes du continent que l'on engrange de l'expérience et que l'on constate l'écart qu'il reste à combler pour être plus compétitives. Sarah Schiltz (ski alpin) et Gemma Marshall (patinage artistique) étaient sur le pont ce mercredi.

Sarajevo: l'apprentissage continue pour Schiltz et Marshall

La troisième journée de compétition au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) à Sarajevo a permis à Sarah Schiltz de rechausser les skis pour le slalom géant. La jeune Luxembourgeoise, partie avec le dossard 83, a terminé 65e avec un chrono de 2'56"85, soit 40'' de plus que la lauréate du jour, l'Autrichienne Magdalena Egger. Cent et une filles étaient au départ.

La patineuse artistique Gemma Marshall a elle totalisé 30,45 points au terme de son programme court. Elle a fini 28e sur 29 filles engagées. La Russe Anna Shcherbakova mène la danse avec 72,57 points.

Les compétitions se poursuivent ce jeudi avec le slalom garçons et l'entrée en lice de Nikolaj Lindfors. Gemma Marshall présentera, elle, son programme libre.