Sarah de Nutte sera la seule Luxembourgeoise à disputer le 2e tour des Championnats du monde de Budapest où elle affrontera ce mardi en fin d'après-midi la n°1 mondiale Ning Ding.

Sarah de Nutte défiera la montagne Ning Ding

Fin de parcours pour Ni Xia Lian et Danielle Konsbruck

Une seule représentante de la FLTT s'alignera au deuxième tour du simples dames des Mondiaux. Il de Sarah de Nutte (WR 71). La joueuse de 26 ans s'est logiquement imposée au 1er tour contre l'Autrichienne Karoline Mischek 4-2 alors qu'elle était menée 1-2 (6-11, 11-6, 7-11) avant d'inverser la tendance en remportant les trois derniers jeux: 11-5, 11-9, 11-9 après 48 minute de match.



Au deuxième tour, elle défiera la tenante du titre Chinoise Ning Ding. La n°1 mondiale est une référence dans le ping mondial puisque l'Asiatique compte à son palmarès trois titres mondiaux (2011, 2014 et 2018) deux médailles olympique (or en 2016 et argent en 2012) et de nombreux succès en Pro Tour. Un sacré challenge pour de Nutte dont le match a été fixé à 18h10.



Ni Xia Lian a été battue d'entrée aux Mondiaux de Budapest. Photo: kuva

Par contre la journée a été moins heureuse pour Ni Xia Lian (46) qui affrontait la Serbe Sabina Surjan (198). La n°1 Luxembourgeoise a concédé d'entrée la première manche 9-11 avant de prendre les commandes après avoir dominé les deuxième et troisième sets (11-4, 11-6). On pensait que la Luxembourgeoise allait se diriger vers un succès facile, c'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme de la Serbe qui renversait complètement la vapeur pour mener deux sets à trois (9-11, 8-11).



Madame Ni s'est ensuite remise dans le sens de la marche en survolant la sixième manche 11-3 mais lors de l'ultime set, elle s'est inclinée 8-11 sur la première balle de match de Surjan après 48 minutes de jeu.



Pour Danielle Konsbruck (153), il n'y a pas eu de miracle. Face à la Chinoises Sun Yingsha (29), elle s'est inclinée 1-4 après avoir empoché le premier set 11-8 avant de subir la domination de son adversaire 2-11, 12-14, 3-11, 4-11.



A noter encore que le match de double entre la paire Ni-de Nutte et les Chinoises Meng Chen et Yuling Zhu débutera vers 16h40.

