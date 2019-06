Après avoir remporté le titre en 2017 chez les juniors, Ken Conter (20 ans) a remporté le titre national dans la catégorie des Espoirs mais il reste ambitieux. «Je veux garder une bonne forme jusqu’à la fin de saison et signer quelques bons résultats.»

«Sans les Suisses et les Allemands, c'était impossible pour moi»

Samedi dernier à Gippingen en Suisse lors du Championnat des Trois nations, le pensionnaire de Chambéry Cyclisme Formation, l'équipe réserve d'Ag2r, a devancé Misch Leyder et Arthur Kluckers, deux coureurs de la formation Leopard, et décroché un deuxième titre de champion national

Interview: Hugo Barthélemy



Ken, ce titre de championnat national U23 était-il un réel objectif cette saison?

Ken Conter: «Je participe cette semaine au Tour de Savoie Mont-Blanc, donc mon entraînement était fait pour arrivé en forme à ce moment de la sasion. Le championnat tombait donc très bien pour moi, j'y suis arrivée en pleine forme. De plus le parcours me convenait assez bien, j’ai donc pu titrer mon épingle du jeu.

Quel était votre tactique pour cette course, vu que vous étiez seul alors que d’autres était à plusieurs?

Si nous n’avions pas couru avec les Suisses et les Allemands, cela aurait été impossible pour moi, j'aurais été attaqué de partout notamment par les coureurs de Leopard qui étaient au nombre de quatre. Sur cette épreuve, il y avait beaucoup de coureurs et les grosses équipes allemandes et suisses ont contrôlé le peloton. Jusqu’au dernier tour, je me suis donc contenté de rester au chaud dans le peloton et c'est seulement dans le dernier tour que les attaques ont commencé. Misch Leyder était dans ma roue mais j'ai su le devancer sur la ligne.

A la suite de ce titre, vous allez porter ce maillot tricolore sur des épreuves U23, quelles courses allez-vous disputer chez les Espoirs?

Je devrais participer à une ou deux courses avec l'équipe nationale. Avec Chambéry, nous allons disputer plusieurs épreuves Espoirs du côté de l’Italie et il y aura également Paris-Tours U23 mais je ne suis pas assuré de participer à toutes ces courses. Je pourrai encore porter ce joli maillot à plusieurs occasions lors du début de la saison 2020.

Et pour la suite des hostilités, quelles sont vos ambitions?



Je dois voir si je participe au championnat du contre-la-montre (vendredi 28 juin) et à la course élites (dimanche 30 juin), cela dépendra de ma forme après le Tour de Savoie Mont-Blanc. J'aimerais également prendre part au Tour de l’Avenir et au Championnat du Monde et d’Europe mais cela dépendra si je suis sélectionné ou pas. Mon objectif est de garder une bonne forme jusqu’à la fin de saison pour pouvoir encore signer quelques bons résultats.



L'an dernier vous étiez arrivée à Chambéry à la mi-saison, comment avez-vous vécu cette dernière année au sein de votre nouvelle formation ?

Je me suis très vite intégré au groupe. Sur le plan de l’accompagnement et de l'encadrement, c’est parfait tout au long de l’année et ça motive.»