La Jeunesse a bien négocié son premier déplacement de la saison en dominant logiquement Mondorf (2-0) lors de la troisième journée de BGL Ligue. Strassen a créé la surprise du jour en s'imposant trois but à un à Differdange. Rosport a surpris le Progrès en fin de match.

Sport 5 min.

Sans-faute de la Jeunesse, Differdange et le Progrès chutent

Christophe NADIN La Jeunesse a bien négocié son premier déplacement de la saison en dominant logiquement Mondorf (2-0) lors de la troisième journée de BGL Ligue. Strassen a créé la surprise du jour en s'imposant trois but à un à Differdange. Rosport a surpris le Progrès en fin de match.

La Jeunesse a mis à rude épreuve son brevet d'invincibilité ce dimanche. Forte de son succès face au Fola le week-end dernier, l'US Mondorf n'a pas déroulé le tapis rouge à la Vieille Dame.



Elle l'a carrément bousculée dans une première partie de rencontre rythmée et partagée. Scanzano s'est offert une première occasion en tout début de match en reprenant spectaculairement un ballon au-dessus.



L'arbitre Ricardo Morais, lui, avait commencé par irriter le public en ne sortant pas de carton jaune à Kyereh sur un tacle trop appuyé sur Coimbra. Il s'en est ensuite pris à Natami coupable de trop simuler à son goût. Engagée, la rencontre était polluée par de nombreuses pertes de balle sur une pelouse trop inégale.



La Jeunesse avait bien géré son temps faible et prenait au fil des minutes le dessus sur son hôte du jour avec un premier centre de Lapierre (27e) que personne ne reprenait. La demi-heure franchie, les Bianconeri prenaient les commandes sur un coup franc de Natami que déviait un Mondorfois dans les pieds de Delgado, isolé (0-1, 33e).



Mondorf accusait le coup et faisait le dos rond les quinze minutes suivantes. Une sortie à la limite de son rectangle de Özcan dans les pieds de Er Rafik servait d'avertissement. Nabli perdait ensuite un ballon. Er Rafik s'en emparait mais frappait au-dessus puis Natami fracassait la transversale de son ancien club d'une frappe de 25 mètres avant qu'Er Rafik, lancé par Menaï, ne perde son face-à-face avec Özcan.



Le bijou de Pedro



La Jeunesse allait gérer la seconde période mais oubliait d'ôter tout suspense. Une tête de Menaï sauvée sur la ligne par Bosson ou un tir de Kyereh contré: les arguments ne manquaient pas.



Mondorf, lui, était brouillon et une frappe de 25 mètres de Benamra ne suffisait pas à faire trembler Sommer. Pedro, sur le banc de touche alors que N'Diaye n'était même pas dans le cadre, soignait son entrée sur le terrain en enveloppant un magnifique coup franc qui sécurisait la victoire de la Jeunesse. La troisième en trois matches.



Après avoir passé une saison ensemble à l'échelon inférieur, Etzella et Rumelange se retrouvaient au Deich. Le duel des promus tournait à l'avantage des Nordistes pourtant rejoints au score. Kadrija avait porté les locaux devant avant que Maison ne rétablisse la parité juste après l'heure de jeu. C'est Holtz qui a offert la victoire à son club avec la complicité involontaire de Diallo sur une frappe.



Differdange avait ramené Dudelange à la raison lundi dernier. Ce dimanche, c'est le club entraîné par Arno Bonvini qui est redescendu de son nuage. La faute à une bien imprévisible équipe de Strassen. Battu par le RM Hamm Benfica la semaine dernière, le FC UNA a gagné là où il ne l'avait encore jamais fait. Et avec un certain panache puisque Simon, Bernardelli et Runser ont secoué les filets de Weber. Ribeiro, pour l'anecdote, sauvant l'honneur. Differdange perd ses premiers points dans la compétition.

Strassen et Benjamin Runser aiment les déplacements. Après Hostert, l'UNA s'est imposé sur la pelouse du FCD03 de David Vandenbroeck et Geoffrey Franzoni. Photo: Zorman Matic

Une dernière pour Olivier Thill



Le Progrès, lui, a déjà déboursé six points après deux matches. C'est trop pour un candidat au titre. Le déplacement au Camping avait tout d'un piège. Il s'est refermé dans une fin de match un peu folle.

Niederkorn avait pris les devants grâce à Martins juste avant l'heure de jeu mais Biedermann, l'attaquant allemand du Victoria qui laisse une bonne impression depuis le début du championnat, a ramené son équipe dans le match à cinq minutes de la fin avant de lui offrir les trois points dans les arrêts de jeu. Avant de prendre ses quartiers au FC Oufa, Olivier Thill jouera encore un dernier match avec les Jaune et Noir, contre Etzella mercredi soir.



L'Union Titus Pétange a lui chaque fois répliqué au RM Hamm Benfica. Abreu a répondu à B. Cabral avant que Bojic n'offre le point du match nul (2-2) suite la réalisation de Mokrani juste après la pause. Le club du Bassin Minier perd ses premiers points dans la compétition.



La journée avait débuté vendredi par la victoire du Racing à Hostert. Un premier succès cette saison lent à se dessiner pour le club de la capitale. L'USH, elle, n'a toujours pas ouvert son compteur points.

Un quatrième acte marqué aussi par le report contesté du match au sommet entre le Fola et Dudelange programmé initialement lundi soir. Une rencontre ajournée par la FLF en raison de la qualification du champion pour le tour de barrage du F91 en Europa League. Le club doyen a vigoureusement contesté ce report.



Koray Özcan est venu à la rencontre de Omar Er Rfik. Dans ou à l'extérieur de sa surface? Ricardo Morais a jugé la sortie valable. Photo: Michel Dell'Aiera

Mondorf - Jeunesse 0-2



Stade John Grün, pelouse inégale, arbitrage de M. Morais assisté par MM. Muminovic et Majstorski, 816 spectateurs. Mi-temps: 0-1.



Evolution du score: 0-1 Delgado (32e), 0-2 Pedro (88e).



Corners: 4 (2+2) pour Mondorf; 6 (1+5) pour la Jeunesse.



Cartons jaunes: Selimovic (30e, tacle fautif sur Kyereh), May (73e, charge sur Luisi) et Bosson (87e, accroche Luisi) à Mondorf; Natami (22e, contestations), Fiorani (37e, tacle à retardement sur Mendes), Menaï (72e, duel avec Nabli) à la Jeunesse.



MONDORF: Özcan; Nabli, Benhemine, Bosson, Eren; May; Selimovic (46e Yao), Coimbra, Mendes (66e C. Soares); Benamra, Scanzano (66e Lopes).

Joueurs non utilisés: G. Marques et De Sousa.

Entraîneur: Paulo Gomes.



JEUNESSE: Sommer; Fiorani, Delgado, Steinbach, Lapierre; Natami (82e Pedro), Todorovic, Menessou, Kyereh (70e Klica); Menaï, Er Rafik (60e Luisi).

Joueurs non utilisés: Ivesic et Soares.

Entraîneur: Marc Thomé.



La troisième journée

Joué vendredi

US Hostert - Racing 0-4

Ce dimanche

Mondorf- Jeunesse 0-2



RM Hamm Benfica - Titus Pétange 2-2



Etzella - Rumelange 2-1



Rosport - Progrès 2-1



Differdange - Strassen 1-3



Le classement

A l'agenda

Deuxième journée (mise à jour)

Mercredi 22 août à 19h30

Progrès - Etzella

Quatrième journée

Dimanche 26 août à 16h

Jeunesse - Etzella

Rumelange - Rosport

Progrès - Hostert

Racing - RM Hamm Benfica

Titus Pétange - Differdange

Dimanche 26 août à 18h

Strassen - Fola

Dudelange - Mondorf