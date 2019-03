La pluie et le vent ont influencé la 16e journée de division 1. En série 2, Sanem en a profité pour continuer sur sa lancée en s'imposant 1-2 à Remich-Bous alors qu'en série 1, Steinfort s'est offert une deuxième victoire de rang contre un concurrent direct, 3-2 sur la pelouse de Mersch.

Sanem sur la bonne voie, six sur six pour Steinfort

Mondercange n'a pas encore gagné en 2019

Par Andy Foyen

L'équipe en forme de ce début d'année 2019 en série 2 est sans aucun doute Sanem. Après Kayl-Tétange et Mensdorf, c'est à l'Union Remich-Bous que le CSS est allé chercher son troisième succès d'affilée. Il aura pourtant fallu être patient. C'est en effet à la 57e minute que les Bleu et Blanc ont trouvé l'ouverture grâce à Batista. Nogueira rétablissait ensuite l'égalité avant que Marcelino ne donne au score son allure définitive: 1-2.



Un résultat qui satisfait Nelson Fragoso, l'entraîneur de Sanem: «En première mi-temps, on a joué contre le vent. La balle revenait à chaque fois dans nos 16 mètres. Nous avons très bien joué dans les vingt premières minutes de la deuxième mi-temps. Ils n'ont pas su passer la ligne médiane. Je ne peux que féliciter mes joueurs pour ça. Le match n'était pas beau à voir à cause des conditions météorologiques, mais on a gagné les trois points. C'est ce qui compte.»

Stephane Gomes prend le meilleur sur David Darrosa. Sanem s'est imposé 2-1 sur le terrain de Remich-Bous. Photo: Serge Daleiden
Rui Pedro De Almeida Costa au sol, Tom Nilles tente d'en profiter. Photo: Serge Daleiden
Nelson Fragoso, le coach du CS Sanem. Photo: Serge Daleiden
Le vent a perturbé la bonne tenue de la rencontre. Photo: Serge Daleiden
Duel aérien entre Ken Kartheiser (Remich-Bous) et Jeremy Borges Varela. Photo: Serge Daleiden
Nuno Miguel De Almeida Costa, l'entraîneur de Remich-Bous. Photo: Serge Daleiden
L'équipe du CS Sanem. Photo: Serge Daleiden
Les supporters de l'Union Remich/Bous. Photo: Serge Daleiden

Première défaite pour Mondercange



Sanem hérite de la cinquième place au classement avec 23 points et compte désormais huit unités d'avance sur l'ASL Porto, actuellement barragiste. Ce dernier, grâce à un très bon point à Weiler-la-Tour, met la pression sur le Red-Black Égalité, dont le match face à Grevenmacher a été reporté. Même sans jouer, les Mosellans réalisent la bonne opération suite à la première défaite de la saison de Mondercange contre Kayl-Tétange (3-1). Le FCM n'y arrive plus et affiche un 2 sur 9 depuis la reprise.



En série 1, Steinfort a de nouveau tiré les marrons du feu. Jouer un concurrent direct est un exercice qui demande des nerfs d'acier et c'est justement ce dont le Sporting a fait preuve en s'imposant 3-2 sur le terrain de Mersch. Mené 2-0 suite aux buts d'Almeida et Da Silva, Steinfort a pu compter sur un étincelant Tavares, hauteur d'un triplé, pour renverser la vapeur.

Le bon début 2019 des frontaliers se traduit au classement par une neuvième place. Steinfort relègue maintenant Mertzig, 12e, à 4 points. L'équipe d'Olivier Baudry est la seule équipe du bas de classement à s'imposer ce week-end dans sa série.



Lintgen, grâce à son match nul 1-1 contre Schieren, empoche également un bon point dans l'optique du maintien. Lorentzweiler, suite à son succès 1-3 à Mertzig, en profite pour subtiliser la deuxième place à la Jeunesse et compte huit points de retard sur Steinsel, leader avec 37 points.

Ils ont dit

Olivier Baudry (entraîneur Steinfort): «Je pense que notre victoire est amplement méritée. On a pris deux buts avec le vent en première mi-temps, c'était compliqué. Juste avant la fin de la première mi-temps, on revient à 2-1. En deuxième mi-temps, on a bien dominé les événements.» Mersch - Steinfort 2-3

Olivier Baudry et Steinfort ont repris des couleurs au cours des dernières semaines. Photo: Stéphane Guillaume

Yannick Leroy (entraîneur Schifflange): «Notre terrain en herbe est d'une qualité exécrable. J'aimerais jouer les matchs à domicile sur notre terrain synthétique, mais pour une raison qui m'échappe, on ne nous laisse pas y jouer. Le match en soi était relativement facile, sans manquer de respect à Aspelt qui a pas mal de difficultés. Mais sur un terrain correct, le score doit être beaucoup plus élevé.» Schifflange - Aspelt 3-0

Claude Leogrande (entraîneur Mensdorf): «Le match était très difficile à cause du vent. C'était presque impossible de jouer. On a pourtant marqué après trois minutes. La deuxième mi-temps n'a pas aussi bien commencé. Nous avons concédé un corner qui est entré directement dans les cages à cause du vent. Ensuite, après le 2-1 pour l'équipe adversaire, on a bien réagi et nous avons égalisé grâce à Jankowoy.» Mensdorf - Berbourg 2-2

João Pereira (entraîneur Berdorf-Consdorf): «C'était un match engagé de la part des deux équipes. Au début, Norden était l'équipe dominante. Après, les débats étaient plus équilibrés. L'ouverture du score était méritée parce qu'on avait déjà des occasions avant ce premier but. La deuxième mi-temps s'est déroulée de la même façon mais après quinze minutes, on a marqué sur un penalty justifié. Le résultat est mérité. Je tiens à remercier mes joueurs pour leur engagement et pour avoir respecté les consignes.» Berdorf-Condorf - Norden 2-0

Les chiffres

6 - En série 1, la lutte pour le maintien s'annonce acharnée. A priori, six équipes sont actuellement concernées. Steinfort (19 pts), Lintgen (17), Mersch (16), Mertzig (15), Bastendorf (13) et Useldange (12) se tiennent en 7 points. Bien malin celui qui prédira l'issue de ce mini-championnat.

1 - On a assisté ce dimanche à la première défaite de la saison du FC Mondercange sur le score de 3-1 à Kayl-Tétange. Toutes les équipes de Division 1 ont désormais connu la défaite au moins une fois.



L'affiche

Lintgen - Useldange sera la rencontre déterminante de la 17e journée.Cinq points séparent ces deux formations, à l'avantage de Lintgen. Autrement dit, si le Minerva remporte la mise, l'écart entre ces deux formations deviendrait presque définitif. Dans le cas contraire, tout serait relancé. Un nul par contre n'arrangerait aucune des deux formations.



Classement de la série 1

Classement de la série 2