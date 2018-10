Les chemins de Sanem et Laurent Delleré se séparent après trois ans de collaboration dont une petite dizaine de mois comme entraîneur principal. C’est Nelson Fragoso qui prend le relais et qui aura pour but d’éloigner le club aussitôt que possible de la zone rouge.

Sanem et Laurent Delleré, c'est fini!

Après Zöllner (Berbourg), Laurent Delleré est le deuxième entraîneur remercié cette saison en Division 1 Série 2.

Après Zöllner (Berbourg), Laurent Delleré est le deuxième entraîneur remercié cette saison en Division 1 Série 2.





Douzième au classement avec quatre points sur 18 possibles, Sanem paie un calendrier très difficile en ce début de saison. En six matches, le CS a rencontré tout le podium actuel de la Série 2 avec toujours le même constat: une défaite par un ou deux buts d'écart sans avoir poussé le ballon au fond des filets.





Sanem avait pourtant profité de la troisième et quatrième journée contre Mensdorf et Remich pour prendre un important 4 sur 6, avant de voir cette dynamique stoppée nette par Grevenmacher. La dernière défaite en date, 0-1 contre Bettembourg, aura fait office de coup fatal pour Laurent Delleré.





Le club s'apprête à vivre des rencontres très importantes avec six matchs d'affilée comportant des adversaires, sur le papier, largement à leur portée. Nelson Fragoso est promu en tant que coach principal, du moins provisoirement.





A 36 ans, Fragoso obtient donc sa première occasion de briller en tant qu’entraîneur principal d’une équipe de Division 1. Son principal objectif sera d’inspirer ses éléments offensifs pour que Sanem retrouve vite les chemins des filets et ce dès dimanche 16 heures à Schifflange.





Les semaines qui suivront montreront si ce départ pas vraiment attendu servira d’électrochoc ou si au contraire il déstabilisera l’équipe et les automatismes que Delleré avait mis en place. Affaire à suivre dès dimanche.