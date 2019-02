Le calendrier de la sélection se remplit en vue du début de la prochaine campagne qualificative pour le Championnat d'Europe. Après Sarrebruck le mardi 13 février à Canach (18h), la sélection donnera l'hospitalité à Sandhausen le 6 mars à Bissen.

Sandhausen aussi au menu de la sélection

Christophe NADIN

Deux matches amicaux avant les deux premiers matches de la campagne contre la Lituanie (22 mars) et l'Ukraine trois jours plus tard. Le staff de l'équipe nationale ne laisse rien au hasard et s'est dégoté un adversaire intéressant.

Sandhausen se bat actuellement pour le maintien en deuxième Bundesliga et reste sur une victoire probante contre Bochum (3-0). Ce match amical est programmé le mercredi 6 mars à 19h au Terrain ZAC «Klengbousbierg» à Bissen.