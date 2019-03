Samyn: Sénéchal offre une 14e victoire à Deceuninck

Florian Sénéchal a remporté ce mardi la 50e édition du GP Samyn, disputé sur 198,4 km entre Quaregnon et Dour. Le Français a battu au sprint le Belge Aimé De Gendt et le vainqueur sortant Niki Terpstra.

Eddy RENAULD Florian Sénéchal a remporté ce mardi la 50e édition du GP Samyn, disputé sur 198,4 km entre Quaregnon et Dour. Le Français a battu au sprint le Belge Aimé De Gendt et le vainqueur sortant Niki Terpstra.

Après une troisième place en 2016 et une 4e place en 2017, Florian Sénéchal a enfin remporté le GP Samyn, épreuve d'ouverture de la saison en Wallonie. Les troupes de Patrick Lefevere signent le carton plein à l'occasion des première classiques belges après les succès de Zdenek Stybar (Nieuwsblad) et Bob Jungels (Kuurne-Bruxelles-Kuurne).



«J'ai pu bénéficié d'un super groupe autour de moi. J'ai attendu la fin, je ne me suis jamais affolé. Je savais qu'au sprint, j'avais une chance de m'imposer», a commenté le Français âgé de 25 ans qui son premier succès chez les professionnels après avoir pris, dimanche la 6e place à Kuurne.



Ce Samyn 2019 a été particulièrement animé. Le circuit local, balayé par le vent et composé de deux secteurs pavés, a donné lieu à une course de mouvement. Dans le dernier tour, sept coureurs se sont retrouvés en tête dont trois Deceuninck (Declercq, Sénéchal, Serry), trois Roompot (Boom, Reinders, Asselman), Vandenbergh (Ag2r), De Gendt (Wanty), Mertz (Lotto) et Terpstra (Direct Energie) double lauréat de l'épreuve en 2018 et 2016.



La victoire s'est jouée dans l'ultime ligne droite. Boom a lancé de loin mais il a rapidement été débordé par Terptsra et Sénéchal. Le coureur de Deceuninck a fait parler sa puissance et s'est imposé devant De Gendt.

Tom Wirtgen s'est longtemps retrouvé dans le groupe des poursuivants mais il n'est pas parvenu à faire la jonction avec les hommes de têtes et s'est finalement classé 49e à 3'39". Baptiste Planckaert, leader de Wallonie-Bruxelles, s'est classé 11e à 54".



La formation Leopard était aussi présente avec quatre coureurs. Le Néerlandais Jan Maas a fini 33e à 1'23" et Alexandre Krieger 42e à 1'31" alors que du côté de Differdange, le meilleur résultat est à mettre à l'actif du Belge Jeroen Pattyn (51e à 3'39"). En ce qui concerne les coureurs luxembourgeois, on épinglera la 59e place de Gäetan Pons et la 76e place de Colin Heiderscheid (à 3'39"). Par contre Tiago Da Silva, Tom Thill, Ivan Centrone et Pit Leyder ont abandonné.



Du côté de la course dames, disputée sur 101,1 km, la victoire est revenue à la Néerlandaise Jip van den Bos (Boels-Dolmans) qui s'est imposée en solitaire et qui a signé sa première victoire de sa carrière. L'Allemande Daniela Gass et la Néerlandaise Demi de Jong complètent le podium. Pour rappel, Christine Majerus, victime d'une lourde chute samedi au Nieuwsblad, a préféré renoncer, histoire de pouvoir s'aligner ce samedi aux Strade Bianche.