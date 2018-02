Nikki Terpstra (Quick-Step) a remporté la cinquantième édition du Grand Prix Samyn ce mardi à Dour. Une course animée entre autres par Alex Kirsch (WB-Veranclassic AquaProtect) dans tous les bons coups sur les routes belges.

Sport 1

Samyn: Kirsch en mode offensif, Terpstra à la conclusion

Le Néerlandais compte désormais vingt victoires chez les professionnels.

(CN/ER) - Nikki Terpstra a profité de la supériorité numérique des Quick-Step pour s'imposer en solitaire. Le Batave s'est retrouvé dans le final avec son coéquipier Philippe Gilbert, finalement deuxième et le Français Damien Gaudin troisième. La première attaque de Gilbert a épuisé Gaudin. Il restait à Terpstra à placer un contre pour décrocher une deuxième victoire sur cette course après son succès en 2016.



Alex Kirsch, lui, s'était déjà glissé dans la première échappée digne de ce nom avec seize coureurs dont six Quick-Step à 140 km de l'arrivée. Le Luxembourgeois a ensuite secoué le cocotier pour s'isoler avec Gilbert, Gaudin, Terpstra et Tosh Van der Sande à un peu plus de 70 bornes du but.

Le coup de pédale aérien, le grand Alex avait fière allure au coeur de ce quintet, à tel point qu'il dictait la conduite dans l'un des secteurs pavés du final. Peut-être un excès de zèle qui allait lui être fatal à 27 km de l'arrivée avec l'accélération de Gilbert, Gaudin et Terpstra. Très rapidement, le Luxembourgeois s'est retrouvé à 10'' avec un Van der Sande sur son porte-bagages et pas décidé à prendre le moindre relais.

Les regroupements puis les dérochages l'ont finalement placé dans un groupe de trois coureurs en chasse-patate en compagnie d'Adrien Petit et Gediminas Bagdonas. Kirsch prenait la sixième place à 1'21'' du vainqueur du jour. Un très bon résultat après son deuxième rang de l'an dernier.

Du côté de la formation differdangeoise, tous les coureurs ont abandonné, on ne retrouvait d'ailleurs que 63 cyclistes à l'arrivée à l'issue d'une journée qui aura marqué les organismes.



Niki Terpstra a mis à profit le travail de toute la Quick-Step pour signer une deuxième victoire à Dour. Photo: AFP