Rodange joue sa survie ce samedi lors de la réception de Strassen. Pour espérer affronter l'UN Käerjéng en match de barrage, Samuel Dog et ses partenaires n'ont pas le choix: ils doivent s'imposer et espérer que le Fola batte Rosport.

Sport 5 min.

Samuel Dog: «Des petits détails ont plombé notre saison»

Eddy RENAULD «Descendre en Promotion serait un échec», estime le défenseur rodangeois.

Rodange joue sa survie ce samedi lors de la réception de Strassen. Pour espérer affronter l'UN Käerjéng en match de barrage, Samuel Dog et ses partenaires n'ont pas le choix: ils doivent s'imposer et espérer que le Fola batte Rosport.

Samuel, Rodange a été corrigé lors de la 14e journée (1-7 au Fola), Rosport a pris un point au Racing (2-2) et Strassen a écrasé le RM Hamm (6-0), des résultats qui ne font pas vraiment vos affaires?

C'était effectivement un mauvais week-end pour Rodange mais quand on regarde de plus près, cela aurait pu être pire car le Racing a égalisé en fin de match contre le Victoria, un résultat qui nous maintient en vie. Il faut voir le bon côté des choses et se dire qu'il n'y a rien de fait.



Jeudi dernier face au Fola, Rodange est passé complètement à travers. Prendre un 7-1 alors que la différence de buts pourrait être déterminante en cas d'égalité, cela fait quelque peu désordre.

C'est ce qu'on voulait pourtant éviter et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On a vécu un scénario catastrophe. On savait que nous n'étions pas les favoris, le Fola dispose d'une belle équipe alors que Rodange se retrouve dans une spirale négative depuis quelque temps même si nous avons un groupe de qualité. Nous avons encaissé très tôt dans la partie. Ce but nous a fait mal et on s'est désorganisé et mentalement, on a plongé. Sur le plan mathématique, cela ne change pas grand-chose, ce sont trois points de perdus mais au niveau de la différence de buts cela change beaucoup. En ne jouant pas, Rosport est passé devant nous.



Quel est l'état d'esprit qui règne dans le groupe, on a conscience que Rodange joue gros samedi?

Bien sûr. On sait que c'est un match capital mais une saison ne se joue pas sur 90 minutes. Un championnat, c'est long et il y a plusieurs échéances que nous avons manquées et d'autres que nous avons bien gérées. Cela s'est parfois joué sur des détails. En cas de revers, ce sera fini mais cela ne va pas se résumer en un match. Les joueurs sont conscients de la situation, il y a des gars d'expérience dans l'équipe qui devront pousser le groupe vers la victoire. Malgré notre situation délicate, l'ambiance dans les vestiaires est bonne. Cela peut être surprenant vu de l'extérieur, à nous de le prouver sur le terrain et surtout gagner sans nécessairement bien jouer.

Les succès, c'est justement ce qui manque à Rodange. Votre dernière victoire date du 14 mars (1-0 contre l'US Esch). Sur les neuf dernières rencontres, vous avez signé un match nul à quatre reprises.



En football, il vaut mieux perdre une fois et gagner une fois plutôt que faire deux matches nuls. Avec les partages, tu te dis que tu n'as pas perdu mais sur le plan comptable, cela n'a fait que deux points. C'est bien connu, seuls comptent les trois points. Tout au long de la saison, Rodange a concédé trop de matchs nuls (10 nuls pour seulement 4 victoires). Au final, on n'a pas perdu trop de rencontres par rapport aux équipes du bas de classement. Conséquence: on n'a pas avancé et c'est pour cette raison qu'on se retrouve à l'avant-dernière place du classement.

Contre Strassen, est-ce le mental ou les qualités footballistiques qui feront la différence?



Durant plusieurs rencontres, on a prouvé qu'il y avait de la qualité dans ce noyau malheureusement, on a flanché sur le plan mental. Notre état d'esprit sera déterminant. Si on affiche la mentalité du début de saison, on n'a pas de soucis à se faire, on aura cet esprit combatif. Quand on rentre sur le terrain, on doit se dire que c'est un combat que nous devons gagner, c'est tout. On doit donner le maximum sans trop réfléchir.



Avec le recul, la saison de Rodange peut laisser quelques regrets.

C'est vrai, le groupe en a conscience. Cette saison aurait dû être gérée autrement si nous avions exploité toutes nos qualités. Rodange se retrouverait plus haut dans le classement sans être prétentieux. A l'arrivée, c'est une succession de petit détails qui ont plombé notre saison et on se retrouve en position délicate. Il n'y a pas de hasard dans le football. Cela dit, il n'y a rien de mal fait, il nous reste une rencontre à jouer, si cela se passe bien il y aura dans la foulée le barrage. On a encore un peu d'espoir, on doit y croire.



Si samedi sur le coup de 18h30, Rodange se retrouve en Promotion, quel sera votre sentiment?

Ce ne sera pas une catastrophe car ce n'est que du football mais je serai triste, c'est certain. Il ne faut pas se cacher, descendre en Promotion serait un échec. Nous n'avons plus notre sort entre nos mains. J'espère et je pense que le Fola va jouer le jeu mais si Rosport gagne son match c'est qu'il mérite de se maintenir. En battant Strassen, on aura fait 50% du chemin et de l'autre côté si le Fola fait le job, on aura encore l'espoir de jouer le barrage. J'ai la conviction que nous allons nous maintenir. Je suis optimiste.

Les pronos de Samuel Dog pour la 26e et dernière journée (samedi à 16h30)

Mondorf - Differdange 1-0



Jeunesse - US Esch 3-0



Rodange - Strassen 3-1



Progrès- Racing 2-2



Rosport - Fola 0-2



RM Hamm Benfica - Titus Pétange 1-1



Dudelange - Hostert 3-1