L'attaquant du F91 évoque le match de la dernière chance face à Poznan (ce jeudi à 20h30) pour poursuivre l'aventure européenne.

Sport 3 min.

Football

Samir Hadji: «Il ne faudra pas encaisser en premier»

Christophe NADIN L'attaquant du F91 évoque le match de la dernière chance face à Poznan (ce jeudi à 20h30) pour poursuivre l'aventure européenne.

Avec un peu de recul, quel regard posez-vous sur ce match aller perdu deux buts à rien en Pologne?

«C'est un résultat frustrant pour nous. On avait les armes nécessaires pour faire mieux mais on a trop respecté l'adversaire lors des premières minutes. On s'est montré un peu timides. On s'est réveillé ensuite, on a pris le jeu à notre compte sans être assez dangereux. Notre seconde période fut meilleure mais on encaisse deux buts de trop dont le deuxième sur hors-jeu.

Vous attendiez-vous à être cueillis à froid?

«On se doutait qu'avec leurs supporters, ils allaient chercher à bien rentrer dans le match. Nous, on n'a pas su le faire. On aurait dû faire un pressing haut. Être plus agressifs. Il faut désormais tourner la page et aller de l'avant.

Le F91 a tenté de sauver les meubles en Suède, en vain Réduit à 10 après 30 minutes, Dudelange a souffert et s’est incliné (0-3) à Malmö au troisième tour de l’Europa League

Ce club du Lech Poznan, où le classez-vous dans la hiérarchie des adversaires depuis le début de la campagne?

«C'est la deuxième meilleure équipe derrière Malmö. Puis viennent ensuite Pyunik puis Tirana. On avait nos chances contre Pyunik mais on n'a pas choisi le chemin le plus facile. A nous de faire en sorte de nous qualifier.

Les clefs de la qualification, c'est de marquer rapidement ou c'est un cliché?

«Ce n'est pas nécessairement la clef mais ça pourrait nous aider d'un point de vue psychologique. On a 90 minutes pour remonter ce handicap de deux buts. On a prouvé contre Malmö qu'on avait de la qualité et du caractère pour revenir au score mais ici, il ne faudra pas encaisser en premier sinon ça deviendra très compliqué.

Jouer au Stade de Luxembourg, ça vous inspire quoi?

«On a nos petites habitudes au Nosbaum mais on a signé un match abouti contre Malmö au Stade de Luxembourg. On reste donc sur une note positive. Le terrain est parfait. A nous de trouver les espaces et la profondeur.

La concurrence, je n'en ai pas forcément besoin. J'ai assez d'expérience pour savoir ce que j'ai à faire pour jouer. Samir Hadji, attaquant du F91

Vous êtes titulaire à chaque rencontre. Comment vivez-vous cette situation où la concurrence ne se bouscule pas en attaque?

«La concurrence, je n'en ai pas forcément besoin. J'ai assez d'expérience pour savoir ce que j'ai à faire pour jouer. Peut-être qu'en championnat, on aurait pu souffler quelques minutes de plus. Mais on est prêts physiquement et on a l'habitude d'enchaîner des matchs à haute intensité. Le club va sans doute recruter encore un attaquant. En attendant, on essaie de faire le job avec Joao (Magno).

Dudelange séduit et fait preuve de caractère Le F91 a fait match nul (2-2) contre Malmö ce jeudi soir au terme d'une prestation emballante en Europa League.

Quels signaux vous renvoient votre corps?

«Ce que les footballeurs aiment, c'est enchaîner les matchs. C'est mieux que les entraînements. On ne calcule pas nos efforts sur le moment et on pense à la récupération dès la fin du match.

Pouvez-vous désormais oser un comparatif avec le Dudelange de la saison dernière?

«De bons joueurs sont partis, des garçons avec de la qualité sont arrivés. C'est peut-être même mieux. On a gardé la mentalité qu'on avait l'année dernière et même si on prend un carton rouge, on ne baisse pas les bras. Il y a un esprit d'équipe, de sacrifice. Pas plus tard que dimanche dernier, on s'est retrouvé en infériorité numérique, mais on a su relever la tête.

Le début du championnat semble annoncer un duel entre vous et Hesperange. D'accord avec ce constat?

«On ne sait jamais, car il y a toujours des surprises en BGL. Notre début de saison est meilleur que celui de la saison dernière. Hesperange est costaud, c'est normal avec leurs moyens. Il ne faudra rien lâcher et mener la guerre jusqu'au bout.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.