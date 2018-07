Responsable technique du football féminin depuis septembre 2017, Sami Smaïli dresse le bilan de sa première saison au sein de la FLF. «Je souhaiterais avoir au moins un entraîneur supplémentaire à mes côtés», estime l'ancien entraîneur du Racing.

Sport 5 min.

Sami Smaïli: «Tendre vers le haut niveau»

Responsable technique du football féminin depuis septembre 2017, Sami Smaïli dresse le bilan de sa première saison au sein de la FLF. «Je souhaiterais avoir au moins un entraîneur supplémentaire à mes côtés», estime l'ancien entraîneur du Racing.

Responsable technique du football féminin depuis septembre 2017, Sami Smaïli dresse le bilan de sa première saison au sein de la FLF. «Je souhaiterais avoir au moins un entraîneur supplémentaire à mes côtés», estime l'ancien entraîneur du Racing.

Interview: Gérôme Henrionnet



Il y a un an, vous ignoriez presque tout du football féminin, aujourd'hui vous êtes un acteur majeur de son développement. Quel bilan dressez-vous de cette première saison en tant que responsable technique?

C'est un bilan positif car j’ai eu l’occasion de faire de belles rencontres qui m’ont permis de découvrir le football féminin que je connaissais très mal. J’ai beaucoup échangé et partagé avec des acteurs essentiels du foot féminin. Cela m’a conforté dans l’orientation que je souhaite donner à mes actions. Ce fut très enrichissant.



Quels sont les points positifs et que faut-il encore améliorer?

L’atout majeur, c’est notre championnat. Contrairement à ce que certains pensent, il est de bon niveau. J’ai assisté à de nombreuses rencontres et je peux vous dire que le champion de cette saison ne l’est pas par hasard. Etre champion du Luxembourg chez les dames est un chemin long et difficile. Si vos joueuses sont mal préparées ou que votre équipe est mal organisée, vous n’avez aucune chance de le gagner. Le gros point à améliorer se situe au niveau des jeunes. Il y a une demande mais malheureusement, nous n’y répondons pas, nous sommes même incapables d’y répondre. La démonstration a été faite lors du «festival des fées» que nous avons organisé le 17 juin. Lors de cette journée, il y avait plus de filles présentes que de licenciées dans cette catégorie. Il y a une demande mais il faut être capable d’assurer.

Quels sont les axes de travail que vous souhaitez développer prioritairement?

L’objectif c’est de tendre vers le haut niveau. A l'heure actuelle, nous sommes à la recherche de talents. Nous allons donc essayer, dès la saison prochaine, de mettre en place un entraînement régulier pour les filles de 11 à 14 ans. C’est dans cette catégorie qu’il faut que l’on travaille. Il y a des joueuses de qualité et il faut qu’elles puissent s’habituer à travailler ensemble. L’avenir de la sélection passe par là. Je souhaite aussi mettre l’accent sur la formation des entraîneurs, c'est capital de pouvoir compter sur des coaches de qualité.



Ces dernières années, nous constatons une augmentation permanente du nombre de licenciées. De plus en plus de clubs possèdent une section féminine. Qu'attendez-vous des clubs et quel rôle souhaitez-vous leur donner?

Dans un premier temps, je vais aller à la rencontre des présidents des clubs. Après avoir rencontré les entraîneurs, la deuxième étape c’est de persuader les présidents de l’importance de développer le football féminin au sein de leur club. Il y a une réalité dont il faut tenir compte comme par exemple le manque de terrains, de vestiaires et de dirigeants pour s’occuper des jeunes filles. C'est pour cela que je ne veux pas aller trop vite et envisager toutes les possibilités.

Pour optimiser la politique fédérale mise en place, quelle serait pour vous l'organisation idéale?

Je souhaiterais avoir au moins un entraîneur supplémentaire à mes côtés. Aujourd’hui, je suis le seul avec Chantal Graas à suivre les sélections nationales. L’idée est de tendre progressivement vers ce que font les garçons. Dès septembre, nous allons d'ailleurs nous entraîner au centre technique à Mondercange. J’aimerais aussi créer une sélection de jeunes filles âgés de 12 à 14 ans qui s’entraînerait tous les jours de la semaine et que nous garderions les week-ends pour jouer dans un championnat. On les accompagnerait durant 3 ans et à la fin de leur formation, elles retourneraient dans leurs clubs respectifs.

Vous l'avez dit, vous êtes en charge de toutes les sélections nationales. Quel regard portez-vous sur le niveau global du foot féminin?

Aujourd’hui, les joueuses luxembourgeoises sont encore dans le foot loisir. Il y a un gros travail à faire surtout au niveau de la mentalité, d’où mon idée de créer une équipe «Made in FLF». Nous devons éveiller en elles leur esprit compétitif, leur faire prendre conscience qu’elles ont les mêmes capacités footballistiques qu’une Française ou qu’une Allemande. Je vous assure, il y a vraiment de la qualité. Dernièrement je suis allé au concours du jeune footballeur. Il y avait un groupe de 8 filles et sur ces 8 filles au moins deux étaient au même niveau que les meilleurs garçons. C’est la réalité mais pour que la sélection nationale puisse en profiter, il faut un suivi qui passe par un entraînement régulier et de qualité.

Quelle est pour vous la prochaine étape de la sélection nationale dames?

Je souhaite créer un vrai groupe car lors de ma première année, j’ai passé mon temps à chercher des joueuses. Entre les contraintes professionnelles, familiales où l’interdiction de certains entraîneurs de se rendre aux rassemblements, ce fut parfois très compliqué de trouver des filles capables de disputer un match international. Contrairement aux garçons, elles ne bénéficient pas d’avantages pour jouer en sélection nationale. Je ne peux malheureusement pas sélectionner les joueuses qui ne se sentent pas concernées par l’équipe nationale même si elles sont meilleures.

Comment voyez-vous l'avenir du foot féminin au Luxembourg?

L’avenir peut être positif si nous accompagnons les joueuses dans leur progression et que nous poursuivons l’évolution du foot féminin. On n’a pas le choix, on ne peut pas faire semblant de les voir car elles sont là. Il va y avoir de plus en plus de joueuses, elles vont frapper aux portes des clubs, elles vont réclamer, elles vont vouloir les mêmes considérations que les garçons, être reconnues de la même manière et tout cela est légitime. En tant que responsable technique du foot féminin, je me sens investi et obligé d’améliorer leur quotidien. Elles le méritent parce qu’elles sont vraiment impliquées, contrairement aux garçons qui sont plus consommateurs. En conservant cette convivialité propre au football féminin et en développant un état d’esprit de compétition, cela peut donner des choses extraordinaires.