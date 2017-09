Le Progrès a enfin renouvelé avec la victoire face à son voisin de Differdange en s'imposant 1-0. Les Jaune et Noir, qui n'avaient plus gagné depuis 2013 dans ce derby, signent une sixième victoire consécutive en championat.



Le match

Ce derby débute sans round d'observation. On joue à peine depuis cinq minutes, Bettemer isole Perez qui tente d'éviter Flauss mais le dernier rempart des locaux accroche l'attaquant differdangeois. Mais ce dernier perd son duel face à Flauss. Ce fait de match ne ralentit pas les ardeurs des visiteurs. Les hommes de Carzaniga ont le monopole du cuir, une reprise de la tête de Perez est contré.



Les locaux sont obligés d'évoluer en contre et ils vont trouver l'ouverture sur leur première opportunité. Françoise décale Karapetian dont la frappe croisée ne laisse aucune chance à Weber (1-0, 16e). Une efficacité redoutable car hormis deux tentatives de O. Thill et Françoise, le gardien diffetrdangeois passe un début de soirée relativement calme.



Differdange contrôle les débats mais le manque de précision dans l'avant-dernier geste est criant. Yéyé, à deux reprises (19e et 36e), et Almeida (45+1), très actif sur son flanc gauche, sont proches de l'égalisation.



La seconde période débute par une frappe vicieuse de S. Thill qui oblige Weber à dégager le cuir. Les Niederkornois misent sur le contre et ils sont tout près de doubler la mise, Françoise perfore le flanc droit et la reprise de la tête de Karepatian manque de peu le cadre (56e). Dans la foulée, Bettmer manque le cadre (58e).



Au cours du dernier quart d'heure, Differdange prend de plus en plus de risque. Flauss détoune un coup franc de Amri (81e) et une reprise de la tête de Jänisch survole le cadre (83e). Les visiteurs font le siège du but des Jaune et Noir mais Flauss se montre intraitable et rassure les siens dans les airs. Et quand le dernier rempart des locaux est battu, c'est Matias qui sauve à même la ligne. Après plus de sept minutes d'arrête de jeu, le Progrès peu souffler. Aprps quatre ans de disette, le club de Niederkorn s'adjuge le derby.

Emmanuel Francoise au pressing sur Dwayn Holter. Le Progrès a fait preuve de réalisme pour venir à bout de Differdingen.

Photo: Yann Hellers

La note

14/20: une rencontre disputée dans un excellent état d'esprit. Du public, de l'ambiance, de l'engagement, des duels, du suspense mais très peu d'occasions de but, on a tout de même assisté à une rencontre intéressante.



Le fait du match

Le penalty manqué de Perez ou l'arrêt de Flauss en fonction du camp dans lequel on se trouve. Les Differdangeois sont mieux rentrés dans la partie que leurs hôtes. En trouvant la faille dès la 5e minute, le derby differdangeois aurait donné lieu à un autre scénario.



L'homme du match



Fautif sur Perez, Flauss a détourné le penalty du Differdangeois avant de signer quelques interventions de qualité dans le dernier quart d'heure au moment ou la pression visiteuse était la plus forte. Un match cinq étoiles pour le grand Sébastien.



Progrès - Differdange 1-0

Stade Jos Haupert, pelouse en excellent état, 2.125 spectateurs, arbitrage de M. Bourgnon assisté par MM. Dos Santos et Da Silva. Mi-temps: 1-0.



Le but: 1-0 Karapetian (16e)



Cartons jaunes: Flauss (5e, accroche Almeida dans la surface), Soares (48e, tacle sur Perez), Karapetian (69e, discussion avec Fleurival et Franzoni), Mutsch (75e discussion avec le jeuge de touche), Karayer (80e accroche Yéyé plein axe), Ferino (85e pied en avant sur Amri) au Progrès; Franzoni et Fleurival (69e, discussion avec Karapetian) à Differdange.



Corners: 2 (0+2) pour le Progrès; 8 (3+5) pour Differdange.



PROGRES: Flauss; Matias, Ferino, Karayer, Vogel; O. Thill (75e Ramdedovic), S. Thill (cap) (63e Watzka), Mutsch, Soares, Françoise, Karapetian (90+6 Sully).

Joueurs non utilisés: Da Costa, Mastrangelo.

Entraîneur: Paulo Amodio.



DIFFERDANGE: Weber, Franzoni, Vandebroeck, Siebenaler, Jänisch (cap), Holter, Bettmer (80e Hamzaoui), Fleurival (73e Amri), Almeida, Yéyé, Perez (54e Caron).

Joueurs non utilisés: Worre, Jackson.

Entraîneur: Pascal Carzaniga.