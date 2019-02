C'est un sacré coup dur pour la Jeunesse, leader de la BGL Ligue à mi-parcours: son meilleur buteur, Toni Luisi (9 buts) d'abord annoncé sur la touche pour une durée de deux mois, sera finalement absent... neuf mois!

Saison terminée pour Toni Luisi

(JFC, avec jg). - Le (premier) verdict était tombé le 5 février, il y a tout juste une semaine: Toni Luisi, qui s'était blessé au genou gauche fin janvier lors d'un match amical contre l'Eintracht Trèves, souffrait d'une déchirure du ligament extérieur dudit genou, avec de petits morceaux d'os cassés.



Mais, au terme d'une seconde consultation, le mal s'est révélé plus profond et surtout plus grave que prévu; le joueur de 24 ans l'a lui-même déclaré: «Le ligament externe est déchiré, mais les nerfs et les tendons du genou sont aussi touchés. Heureusement, le ligament croisé est, lui, indemne.»



Et l'attaquant, troisième au classement des buteurs de BGL Ligue à mi-saison, de poursuivre: «Je vais me faire opérer cette semaine ou bien la semaine prochaine. J'ai reçu le diagnostic de plusieurs médecins, et la décision de l'opération est devenue inéluctable. Le plus important pour moi est que la guérison après l'opération soit parfaite et que je puisse alors commencer ma rééducation le plus tôt possible.» Mais Luisi tempère aussitôt et envisage même un scénario catastrophe: «Mais si le genou ne guérit pas correctement, il se peut que je ne joue plus au football.»



C'est donc une petite catastrophe pour l'attaquant luxembourgeois, qui venait juste d'être repris par Luc Holtz en sélection en vue du match amical contre le FC Sarrebruck, ce mercredi (18h) à Canach.

Rappelons que Toni Luisi fait actuellement l'objet d'un prêt d'une saison du F91 Dudelange à la Jeunesse, et qu'on ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Lui-même ne semble pas trop s'en inquiéter. «Je sais que plusieurs clubs s’intéressent à moi, mais je resterais bien volontiers à la Jeunesse.»



On ne devrait donc au mieux revoir Luisi sur les pelouses qu'à l'automne 2019.