Le Team Differdange-Losch avait terminé sa saison avec 80 Top 10 UCI, deux titres nationaux et une 49e place au Ranking UCI Europe Tour. L'équipe est de retour pour la saison 2018 avec de nouvelles ambitions et une nouvelle tête d’affiche: Olivier Pardini.



Par Hugo Barthélemy



Cinq arrivées...

Du côté des arrivées, le Team Differdange a recruté les deux Espoirs première année en provenance de sa formation régionale.



Raphaël Kockelmann, vice-champion national de contre-la-montre Juniors, et Rick Stemper, vice-champion national de la course en ligne Juniors. On notera également les arrivées de Laurin Winter, qui avait terminé quatrième des Championnats d’Allemagne du contre-la-montre Espoirs, et de Kevin Verwaest, présenté comme un équipier modèle. L'arrivée la plus importante est certainement celle d’Olivier Pardini.



Le désormais ex-équipier d’Alex Kirsch n’avait pas été conservé par son équipe, WB-Veranclassic, et a donc choisi le Team Differdange plutôt qu'une autre équipe en Belgique pour la suite de sa carrière.



...pour six départs

Au niveau des départs, on notera le départ du Luxembourgeois Mike Diener qui arrête sa carrière professionnelle, mais qui continuera à rouler au niveau national. Christian Raileanu, auteur de onze places dans le Top 10, s'en ira rouler en Turquie dans l’équipe Torku Sekerspor. Christian Lovassy, le champion national de Hongrie, quitte l’équipe pour se concentrer sur la piste en vue des JO 2020, à Tokyo. Cédric Raymackers, de son coté, s’en va chez Cibel-Cebon (Belgique), Wyne Stijnes et Gabriel Reguero quittent également l’équipe.

«On peut viser un Top 10»

«Nous visons un Top 20 en Europe Tour», avoue le directeur sportif Marc Godart. Olivier Pardini, quant à lui, pense que l’équipe peut viser un Top 10. L’équipe aura un programme similaire à celui de la saison 2017 avec une majorité de course en Belgique et en France. «Nous aimerions nous rendre sur certaines courses norvégiennes. Nous avons aussi été invités à davantage de courses en Belgique avec l’arrivée d’Olivier (Pardini)», indique encore Godart.