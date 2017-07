(tof). A tout seigneur, tout honneur! Le champion en titre dudelangeois ouvrira la nouvelle saison de BGL Ligue le vendredi 4 août à 19h30 chez le promu hostertois. Le samedi 5 août, Strassen accueillera un autre promu, Rodange, à 17h pour le deuxième match de la saison.



Les cinq autres rencontres sont programmées le dimanche 5 août à des horaires différents: Pétange - RM Hamm Benfica (15h), US Esch - Jeunesse (16h), Fola - Rosport (16h), Racing - Progrès (18h) et Differdange - Mondorf (19h).



La deuxième journée devrait elle s'étaler sur trois jours. Elle débutera le samedi 12 août avec Hostert - Racing à 16h. Le Progrès devrait recevoir le Fola à 19h30 mais le conditionnel reste de mise en fonction du parcours européen du club doyen.



Trois matches sont programmés le dimanche 13 août à 16h: Mondorf - F91, RM Hamm Benfica - US Esch et Rosport - Strassen. La Jeunesse donnera l'hospitalité à Differdange à 19h30. Le derby entre Rodange et Pétange clôturera ce second chapitre le lundi 14 août à 20h.

La troisième journée débutera le vendredi 18 août à 19h30 avec Differdange - RM Hamm Benfica. Trois matches sont au programme du samedi 19 août: Dudelange - Jeunesse et Mondorf - Hostert à 17h et Strassen - Progrès à 18h. Dimanche, place aux trois derniers matches: US Esch - Rodange et Pétange - Rosport à 16h et Fola - Racing à 18h.



Une dernière rencontre toujours susceptible d'être modifiée sur l'échiquier si le club eschois joue les prolongations sur la scène continentale.



Première journée

Vendredi 4 août à 19h30

Hostert - F91

Samedi 5 août à 17h

Strassen - Rodange

Dimanche 6 août à 15h

Titus Pétange - RM Hamm Benfica

Dimanche 6 août à 16h

US Esch - Jeunesse

Fola - Rosport

Dimanche 6 août à 18h

Racing - Progrès

Dimanche 6 août à 19h

Differdange - Mondorf

Deuxième journée

Samedi 12 août à 16h

Hostert - Racing

Samedi 12 août à 19h30

Progrès - Fola

Dimanche 13 août à 16h

Mondorf - F91

RM Hamm Benfica - US Esch

Rosport - Strassen

Dimanche 13 août à 19h30

Jeunesse - Differdange

Lundi 14 août à 20h

Rodange - Titus Pétange

Troisième journée

Vendredi 18 août à 19h30

Differdange - RM Hamm Benfica

Samedi 19 août à 17h

Dudelange - Jeunesse

Mondorf - Hostert

Samedi 19 août à 18h

Strassen - Progrès

Dimanche 20 août à 16h

US Esch - Rodange et Titus Pétange - Rosport



Dimanche 20 août à 18h

Fola - Racing