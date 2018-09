Après le confortable succès face à la Moldavie en ouverture de la Ligue des Nations (4-0), le Luxembourg doit confirmer ses bonnes dispositions en s'imposant à Saint-Marin ce mardi sous peine d'hypothéquer ses chances avant de se mesurer à la Biélorussie en octobre.

Saint-Marin - Luxembourg: pas de mauvaise blague!

A Saint-Marin, Didier Hiégel



Le ciel est bleu, bien dégagé au-dessus de la plus ancienne république au monde. L'équipe nationale s'y prépare à confirmer sa victoire obtenue avec panache contre les Moldaves au stade Josy Barthel. Si ce n'est le coup au pied gauche de Chris Philipps, suite à un choc avec Dan Da Mota, l'alignement des planètes est presque parfait. Certes, Luc Holtz a poussé un petit coup de gueule pour le problème rencontré pour l'acheminement du matériel, mais c'est dans un calme olympien que la sélection prépare son deuxième match du groupe 2 de la Ligue D au pied du mont Titan.

La confiance est de mise pour cette confrontation entre les deux pays. Comment pourrait-il en être autrement au vu de la deuxième période de haut vol délivrée par les internationaux samedi? Et ce d'autant plus que le bilan affiché par l'hôte du soir est bien maigrelet. Cela fait un an que la Serenissima, n'a pas trouvé le chemin des filets et trois ans et dix mois qu'elle n'a pas décroché un point en éliminatoires. Pas de quoi tourmenter Luc Holtz et son staff qui ont pris soin de préparer minutieusement cette rencontre, séance vidéo à l'appui comme ce lundi matin, tout en modérant l'optimisme ambiant. Certes, cette sélection saint-marinaise ne compte que deux professionnels (le gardien Elia Benedettini et l’attaquant Filippo Berardi) et que la grande majorité des joueurs n'ont repris que le 20 août, «mais une rencontre de football n'est jamais jouée à l'avance», a tenu à rappeler l'expérimenté Maxime Chanot.

Les joueurs qui étaient du déplacement à Toulouse, contre la France (0-0), et ceux qui ont connu le naufrage en Suède (0-8) juste après, le 7 octobre, en témoignent encore. Mario Mutsch, qui pourrait devenir le recordman de sélections à l'issue du match, se le remémore encore avec beaucoup d'amertume.

Vincent Thill de retour



Et pour ne pas que pareille mésaventure se renouvelle, les internationaux devront mettre tous les ingrédients de leur côté, à commencer par apprivoiser le terrain. La pelouse du San Marino Stadium (6 664 places) de Serravalle, une des neuf castelli (communes), n'est pas vraiment un «billard» propice au jeu au sol et aux manieurs de ballon. Il faudra composer avec et si possible faire la différence rapidement comme l'a fait la Biélorussie samedi avec une réalisation de Stasevich dès la quatrième minute.



Avant le début de la nouvelle compétition, Luc Holtz avait déjà indiqué qu'il avait planché sur deux animations pour les premiers matches. Contrairement au match d'ouverture, au cours duquel la sélection a parfois laissé volontairement la possession de balle à son adversaire pour mieux le contrer, elle sera dans l'obligation de faire le jeu face au catenaccio en 5-3-2 de l'Italien Franco Varrella. La justesse technique et la vitesse, même si ces deux notions peuvent parfois être antinomiques car la vitesse engendre du déchet, l'utilisation du ballon dans les espaces réduits et les coups de pied arrêtés seront les armes luxembourgeoises.



Pour ce faire, le sélectionneur pourrait proposer une organisation en 3-4-3 avec des joueurs plus aptes à interpréter ce schéma que les dévoreurs d'espaces que sont par exemple Dave Turpel ou Da Mota. C'est ainsi que Vincent Thill devrait revenir aux affaires, en électron libre et distributeur, ainsi qu'Aurélien Joachim, remplaçant samedi et en quête de son quatorzième but. A sa gauche, l'attaquant de Virton devrait retrouver un Danel Sinani qui marche sur l'eau depuis quelques semaines et qui pourrait encore bien être décisif.

En partant du principe que Laurent Jans, Christopher Martins, Olivier Thill et Dirk Carlson seront alignés, le sélectionneur national pourrait être tenté de titulariser Mathias Jänisch pour sécuriser son couloir gauche et permettre les dédoublements pour déborder.



La délégation de la FLF se contenterait même d'un court succès, le goal-average général n'entrant en ligne de compte qu'en troisième position en cas d'égalité avec la Biélorussie qui fait figure de favori du groupe. Mais avant de penser au déplacement à Minsk, il faut assurer trois nouveaux points. Pas de mauvaise blague messieurs!

Dans une défense à trois, Mathias Jänisch, ici en conversation avec Ralph Schon, est une alternative crédible pour le côté gauche. Photo: Ben Majerus

Les équipes probables



SAINT-MARIN (5-3-2): Benedettini; Battistini, Rinaldi, Simoncini (cap.), Biordi, Palazzi; Lunadei, Giardi, Gasperoni; Berardi, Vitaioli.

Remplaçants: Simoncini, Zavoli; Brolli, Cesarini, Della Valle, Grandoni, Golinucci , Hirsch, Tosi, Angelini,Tomassini.

Sélectionneur: Franco Varrella (ITA).

LUXEMBOURG (3-4-3): Moris; Malget, Chanot, Jänisch (ou Gerson); Jans (cap.), Martins, O. Thill, Carlson; V. Thill, Joachim, Sinani.

Remplaçants: Schon, Kips; Bohnert, Philipps, Mutsch, Mahmutovic, Jänisch, Barreiro, Rodrigues, Da Mota, Turpel, Deville.

Sélectionneur: Luc Holtz.

Arbitres: MM. Glova (SVK), Ferenc et Kovac.

Trois questions à Luc Holtz:

«Un match nul ne serait pas dramatique»

Quand vous dites qu'il ne faudra pas commettre certaines fautes, vous pensez à quoi?

De ne pas être présent dans les duels, de jouer trop bas, d'être nerveux, crispés. Nous devrons avoir une bonne circulation du ballon avec de l'intensité. Faire aussi les efforts nécessaires dans le jeu sans ballon. Surtout, il ne faudra pas être stressés.

Change-t-on une équipe qui gagne?

Avant ces deux premiers matches, j'avais réfléchi et mis deux équipes sur pied avec un plan de jeu bien spécifique. Mais j'ai changé en fonction de ce que j'ai vu à l'entraînement. Si nous voulons être ambitieux, il nous faut être performant à 23, tout le groupe doit être performant. Au niveau de la volonté, de l'inspiration, il y a une grosse pression. Si un joueur ne performe pas, j'ai des solutions sur le banc. La Moldavie a d'autres caractéristiques, je veux m'adapter aux qualités de mes joueurs. Il y a des chances que nous changions d'organisation, tout le monde mérite de jouer, mais je prendrai les joueurs les plus aptes à disputer ce genre de match.



Tout autre résultat qu'une victoire serait-il dramatique?

Non, ce ne serait pas dramatique. Si nous avions fait match nul contre la Moldavie et que nous sommes tenus en échec ici à Saint-Marin, là ce serait dramatique. Mais nous avons trois points, si nous en prenons trois de plus ce serait agréable avant de nous déplacer en Biélorussie. Jouons d'abord ce match, nous aurons le temps de penser au suivant par après.











Les rencontres du groupe 2 de la Ligue D

Joués samedi



Biélorussie - Saint-Marin 5-0

Luxembourg - Moldavie 4-0

Deuxième journée

Ce mardi 11 septembre

20h45: Saint-Marin - Luxembourg

20h45: Moldavie - Biélorussie

Troisième journée

Vendredi 12 octobre

20h45: Biélorussie - Luxembourg

20h45: Moldavie - Saint-Marin

Quatrième journée

Lundi 15 octobre

20h45: Biélorussie - Moldavie

20h45: Luxembourg - Saint-Marin

Cinquième journée

Jeudi 15 novembre

20h45: Saint-Marin - Moldavie

20h45: Luxembourg - Biélorussie

Sixième journée

Dimanche 18 novembre

20h45: Saint-Marin - Biélorussie

20h45: Moldavie - Luxembourg