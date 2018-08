Christopher Martins a disputé l'intégralité du match de préparation de Lyon contre l'Inter Milan. En Pologne, le Legia Varsovie de Chris Philipps a concédé le match nul à Gdansk et l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a fait 1-1 à Heidenheim.

Sport 3 min.

Saibene et Philipps se contentent d'un point, Martins sur le pont face à l'Inter

Didier HIEGEL Les Luxembourgeois à l'étranger

Ce dimanche sonnait la reprise de la compétition de la deuxième Bundesliga pour l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene. En déplacement sur la pelouse du FC Heidenheim, le Féroien Edmundsson (45e) a répondu à l'ouverture du score signée Schnatterer deux minutes auparavant. Samedi prochain (15h30), l'Arminia recevra le Dynamo Dresde.

Après trois matches d'Ekstraklasa, le Legia Varsovie a du mal à décoller. Le futur adversaire du F91 Dudelange en Europa League, le 9 août (21h), a dû concéder le match nul au Lechia Gdansk ce samedi soir (0-0). Chris Philipps, sur le banc au coup d'envoi, n'est entré en jeu qu'à la 83e minute. Le champion de Pologne en titre est huitième du classement avec quatre points.



A la recherche de solutions défensives, l'Olympique lyonnais a profité de l'International Champions Cup pour tester Christopher Martins en charnière centrale. Opposé à l'Inter Milan, sur la mauvaise pelouse de Lecce, Lyon s'est incliné 0-1 non sans s'être procuré de bonnes occasions.



Mis à part quelques ballons dans son dos, en début de match, l'international luxembourgeois s'est plutôt montré à son avantage face au duo argentin Icardi-Martinez, les deux joueurs de Luciani Spalletti les plus dangereux. Martins a d'ailleurs écopé d'un carton jaune (43e) pour une intervention illicite sur l'ancien joueur du Racing Club qui a inscrit le but de la rencontre (52e).

Pour leur dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, Martins et l'OL joueront à Chelsea mardi.



La deuxième journée de Regionalliga Südwest a été propice aux Luxembourgeois. Le nouveau club de Florian Bohnert, le FK Pirmasens, s'est imposé sur la pelouse des U23 de Mayence sur le score de 1-0. Le milieu de terrain international a joué 76 minutes et son club occupe la troisième place du classement avec six points. Quant au Waldhof Mannheim de Maurice Deville, il s'est bien repris après sa défaite à domicile contre Ulm (0-1) et empochant les trois points face à Hoffenheim II (2-1). Le grand attaquant a disputé 86 minutes et a trouvé le poteau en première période (40e) avant d'être à la base de l'ouverture du score de son équipe (48e). Les deux Luxembourgeois se retrouveront face à face le 29 septembre, à l'occasion de la 11e journée.

Vendredi, Eric Veiga et Aldin Skenderovic ne faisaient pas partie du cadre de l'Eintracht Brunswick, battu 0-2 à Rostock, et d'Elversberg, défait 1-2 à domicile par Worms.

Seul Dwayn Holter a débuté le match amical contre Sedan du côté de l'Excelsior Virton. Lucas Prudhomme et Loris Tinelli étaient sur la feuille d'un match qui s'est terminé sur le score de 1-1, par contre Aurélien Joachim et Anthony Moris n'étaient pas du déplacement au stade Dugauguez. Tinelli a remplacé Holter à la 65e minute et Prudhomme est entré à la 71e.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion de la 23e journée de Major League Soccer, le New York City FC de Maxime Chanot a fait match nul 2-2 avec Vancouver Whitecaps. La formation du défenseur luxembourgeois, qui a joué toute la rencontre au sein d'une défense à quatre, s'est fait reprendre à la 87e minute après avoir refait un retard initial juste avant le retour aux vestiaires. L'équipe de Domenec Torrent est deuxième de la Conférence Est avec 44 points, derrière Atlanta United (48) et devant les New York Red Bulls (41 pts et deux matches en moins). Le dimanche 12 août, le New City FC jouera à Toronto.

En Première Ligue Groupe 2, Dirk Carlson et Jan Ostrowski étaient titulaires ce dimanche pour l'ouverture du championnat qui a vu leur équipe du Grasshopper Zurich II faire match nul contre le SC Goldau (2-2). Ostrowski a joué tout le match et Carlson a cédé sa place à la 67e minute.