Le Slovaque Peter Sagan, porteur du maillot vert, s'est imposé au sprint ce mercredi au terme de la cinquième étape du Tour de France entre Lorient et Quimper (204,5 km). L'Italien Sonny Colbrelli finit deuxième et le Belge Philippe Gilbert troisième. Un autre Belge, Greg van Avermaet conserve le maillot jaune de leader au général.

Sagan double la mise à Quimper, Van Avermaet reste en jaune

Bob Jungels est arrivé avec le groupe des favoris.

(AFP) - Le champion du monde Peter Sagan (Bora) a remporté la cinquième étape du Tour de France, mercredi à Quimper, pour signer son deuxième succès depuis le départ. Le Belge Greg Van Avermaet (BMC), septième de l'étape, a conservé le maillot jaune de leader après cette étape au profil de mini-classique dans la campagne bretonne mais sans conséquence sur le classement général.

Dans un sprint en côte, Sagan a réglé un premier peloton comprenant les favoris de la course. Le Slovaque a devancé l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), comme dimanche dernier sur le faux-plat de l'arrivée de la deuxième étape à La Roche-sur-Yon. Le Belge Philippe Gilbert a pris la troisième place devant l'Espagnol Alejandro Valverde et le Français Julian Alaphilippe, deux coureurs qui seront à suivre de près jeudi à Mûr-de-Bretagne.

Dans cette étape de 204,5 kilomètres, sept coureurs (Gesbert, Chavanel, Calmejane, Edet, De Buyst, Skujins, Vermote), se sont lancés dans une échappée après 7 kilomètres. Sylvain Chavanel a pris ensuite les devants pendant une quarantaine de kilomètres puis son coéquipier Lilian Calmejane, le Letton Toms Skujins et le Français Nicolas Edet ont fini par rester seuls à l'avant de la course.

L'écart sur le peloton, qui avait culminé à 4'30", a fondu au gré des ascensions, sur les petites routes bretonnes illuminées par le soleil. Skujins et Calmejane ont abordé les 25 derniers kilomètres avec une minute d'avance et ont été repris à 12 kilomètres de la ligne.

Sagan, 28 ans, a enlevé son dixième succès dans le Tour depuis ses débuts en 2012. Il a conforté son maillot vert de leader du classement par points et a dépassé le record de l'Allemand Erik Zabel en le décrochant pour la 90e fois.



Côté luxembourgeois, Bob Jungels (Quick-Step Floors) se classe 38e, en queue du peloton des hommes de tête, et dans le même temps que le vainqueur du jour. «C'était une journée très difficile. Comme je ne connaissais pas trop le final, je n'ai pris aucun risque. On a manqué le coche mais il nous reste encore Mûr-de-Breatgne demain pour Julian (Alaphilippe)», a commenté le champion national.



La Quick-Step n'est pas parvenue à décrocher une troisième victoire depuis le départ et pourtant avec le duo Alaphilippe-Gilbert, elle pouvait miser sur deux cartes: «La montée était plus rapide que prévu. L'objectif était clair, Julian pour le sprint. Je devais attaquer au pied la dernière montée. J'étais en bonne position dans le dernier virage et j'espérais faire parler ma vitesse pour prendre un peu d'avance, mais tout le monde est resté dans la roue malheureusement», a expliqué le champion du monde 2012.



Et Gilbert de conclure: «Je pensais vraiment que ce serait plus dur. Maintenant, finir troisième ou dixième, c'est pareil, c'est la victoire qui compte. Je veux gagner une étape. J'essaierai encore».

Jeudi, la sixième étape, de Brest à Mûr-de-Bretagne (181 km), se conclut par une boucle de 16 kilomètres. La côte de Mûr-de-Bretagne, favorable aux puncheurs qui visent le succès d'étape voire le maillot jaune, est à franchir à deux reprises.



Classement de la 5e étape

1. Peter Sagan (SVK/BOR) les 204,5 km en 4h48'06" - moyenne: 42,6 km/h

2. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) m.t.

3. Philippe Gilbert (BEL/QST)

4. Alejandro Valverde (ESP/MOV)

5. Julian Alaphilippe (FRA/QST)

6. Daniel Martin (IRL/EAU)



7. Greg Van Avermaet (BEL/BMC)



8. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN)



9. Andrea Pasqualon (ITA/WGG)



10. Vincenzo Nibali (ITA/BAH)



38. Bob Jungels (LUX/QST)

Classement général



1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 18h22'00"

2. Tejay Van Garderen (USA/BMC) à 2"

3. Philippe Gilbert (BEL/QST) 3"

4. Geraint Thomas (GBR/SKY) 5"

5. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 6"

6. Bob Jungels (LUX/QST) 9"

7. Tom Dumoulin (NED/SUN) 13"

8. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN)

9. Rigoberto Uran (COL/EFD) 37"

10. Rafal Majka (POL/BOR) 52"

170 coureurs classés