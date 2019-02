Le duel des extrêmes n'a pas permis à la Jeunesse de conforter sa position de leader au classement. L'US Rumelange a malmené les Bianconeri et arraché un point amplement mérité. Sahin a répondu à Kyereh (1-1).

Rumelange malmène la Jeunesse et prend un point

La reprise du championnat, c'est comme un matin de Saint-Nicolas. On piaffe d'impatience de découvrir ce qui nous attend. Mais quand après une demi-heure, le jouet n'est pas à la hauteur de nos attentes, on râle.



Il a fallu attendre que le soleil se couche derrière le but de Winckel pour que les équipes s'éveillent à l'ambition. Sur une pelouse bosselée, les scories ont largement pris le dessus sur les passes au laser. La Jeunesse a longtemps cherché l'ouverture mais c'est Rumelange qui a failli inscrire le premier but de l'année en BGL Ligue.

D'abord lorsqu'une approximation de Delgado permettait à Gomes de se retrouver en position idéale, légèrement décalé sur la gauche. L'ailier manquait de précision (18e).

La deuxième occasion était bien plus nette. Gomes à nouveau à gauche frappait sur Sommer (21e). Diallo héritait du ballon et il fallait tout le sens du sacrifice de Steinbach pour empêcher l'équipe locale de prendre l'avantage.

La Jeunesse était plus opportuniste juste après la demi-heure. Kyereh s'appuyait sur Er Rafik dans un une-deux qui trompait la charnière centrale rumelangeoise. Kyereh ouvrait son pied droit. Le ballon filait entre les jambes de Winckel pour l'ouverture du score.

L'avantage était un rien flatteur. Il le devenait nettement plus au terme du premier acte lorsqu'un raté de Steinbach profitait à Sahin qui se retrouvait en tête-à-tête avec Sommer. Le gardien eschois gagnait son duel et permettait à son équipe de mener à la pause.

Le second acte était haché et pauvre en bonnes séquences de jeu. Juste après l'heure de jeu, Lusamba perçait dans l'axe mais s'emmêlait les pinceaux au moment de conclure.

Lapierre sonnait la charge sur son côté gauche. Son centre trouvait Ndiaye mais Winckel était sur la trajectoire. La même action de l'autre côté était bien mieux exploitée. Le centre de Maison trouvait la tête de Sahin pour l'égalisation (1-1, 70e).

Ce but redonnait de la force au promu qui avait coup sur coup l'occasion de prendre l'avance. Le tir de Gomes était trop croisé et celui de Sahin, dans une forêt de jambes, était repoussé in extremis.

La fin de match était totalement débridée. Kyereh frappait et Winckel s'y reprenait à deux fois. Puis Natami, se fendait d'un crochet avant d'adresser une frappe du droit qui léchait le poteau droit local.

Diallo, bien servi par Thior, obtenait à son tour la balle de match mais son tir croisé frôlait aussi le poteau droit. Les deux équipes se quittaient dos à dos. Presque une déception pour Rumelange...

Rumelange - Jeunesse 1-1





Stade municipal de Rumelange, pelouse bosselée, arbitrage de M. Plat (FRA) assisté par MM. Becker et Thomas, 680 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Kyereh (33e), 1-1 Sahin (70e).

Corners: 3 (1+2) pour Rumelange; 4 (2+2) pour la Jeunesse.

Cartons jaunes: Fostier (60e) à Rumelange; Fiorani (65e), Kyereh (73e), Lapierre (81e) et Pedro (88e) à la Jeunesse.

RUMELANGE: Winckel; Donval, Siebert, Dragovic, Maison; Thior; Diallo, Fostier, Sahin (89e Bjelic), Gomes; Lusamba (75e Cunha).

Joueurs non alignés: Heil, Rodrigues, T. Ivesic, Bjelic.

Entraîneur: Daniel Del Col en l'absence de Sven Loscheider, suspendu.

JEUNESSE: Sommer; Fiorani, Delgado, Steinbach, Lapierre; Todorovic, Pedro, Menaï; Ndiaye (71e Natami), Er Rafik (77e Klica), Kyereh.

Joueurs non alignés: L. Ivesic, Soares, Duriatti.

Entraîneur: Marc Thomé.