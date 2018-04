Quatrième victoire en autant de sorties pour le XV Luxembourgeois, victorieux d’une Norvège accrocheuse aujourd'hui au stade Josy-Barthel (35-16). Le Luxembourg remporte haut la main cette saison de Conférence 2 Nord et évoluera en Conférence 1 l'an prochain.

Sport 4 min.

Rugby: Luxembourg réalise le Grand Chelem

Quatrième victoire en autant de sorties pour le XV Luxembourgeois, victorieux d’une Norvège accrocheuse aujourd'hui au stade Josy-Barthel (35-16). Le Luxembourg remporte haut la main cette saison de Conférence 2 Nord et évoluera en Conférence 1 l'an prochain.

Par Thibaut Goetz



Deux semaines après avoir rencontré la Finlande c’est une autre nation scandinave qui se présente au Josy-Barthel. En l’occurrence la Norvège, pour un match qui compte presque pour du beurre, le Luxembourg étant assuré de retrouver la Conférence Nord 1 la saison prochaine. Au bout de seulement 20 secondes, la Norvège se voit pénalisée pour un ballon gardé au sol. Et c’est avec l’aide du poteau que Browne fait franchir les perches au ballon (3-0, 2e).



Et il faut moins de cinq minutes aux Luxembourgeois pour filer en Terre promise avec Rezapour à la conclusion, dans une défense norvégienne déjà en difficulté (8-0, 5e). La transformation est manquée par Browne.



Le match s’équilibre ensuite même si les Vikings peinent à sortir de leur camp, ils arrivent même à donner le change aux Lions sur une mêlée (19e). Pénalisés pour un hors-jeu, la Norvège laisse ensuite le Luxembourg reprend 3 points d’avance supplémentaires (11-0, 28e).



Sur une belle séquence la Norvège va finir par inscrire ses premiers points, Botha fixe et transmet à Fraser-Smith qui applatit (11-5, 31e), Moulton réussit son premier coup de pied du match (11-7, 32e).

Un supporter du Luxembourg sur la tribune. Photo: Yann Hellers

L'embellie se poursuit côté norvégien avec une percée de Edison, rattrapé au dernier moment par un Luxembourgeois (35e). Heureusement pour les grands-ducaux, l’indiscipline norvégienne se fait de nouveau sentir, et à la faveur d’un hors-jeu, Browne donne de l’air au Luxembourg (14-7, 38e). Mal entrés dans la partie, les Norvégiens reviennent à seulement trois points des locaux (14-10, 40+4).



La première période traîne en longueur et voit une nouvelle pénalité luxembourgeoise transformée par l’inévitable Browne (17-10, 40+8).



Des Norvégiens accrocheurs

Au retour des vestiaires, nouvelle pénalité pour la Norvège, réussie par Moulton (17-13, 47e). Bares redonne de l’air à son équipe en marquant le deuxième essai luxembourgeois du jour (22-13, 49e). Browne réussit à transformer dans un angle pourtant compliqué (24-13, 50e). Du côté Viking Moulton poursuit son sans-faute au pied pour le royaume de Norvège (24-16, 52e). Tandis que Browne n’a pas à rougir de ses statistiques non plus au moment de faire passer le score à 27-16 (55e).



On ne compte plus les fautes disciplinaires norvégiennes dans ce match, Browne le demi d’ouverture s’en donne à cœur joie au moment de frapper une énième pénalité (30-16, 63e). Le Luxembourg va marquer un troisième essai dans ce match grâce à Kremer en force (35-16, 65e).



Luxembourg – Norvège 35-16



Stade Josy-Barthel, pelouse humide en on état, arbitrage de M.Maughan (ALL), 1300 spectateurs payants. Mi-temps: 17-10.



Evolution du score: 3-0 Browne (pénalité, 2e ), 8-0 Rezapour (essai, 5e), 11-0 Browne (pénalité, 28e), 11-5 Fraser-Smith (essai, 31e), 11-7 Moulton (transformation, 32e), 14-7 Browne (pénalité, 38e), 14-10 Moulton (pénalité, 40+4), 17-10 Browne (pénalité, 40+8), 17-13 Moulton (pénalité, 47e), 22-13 Bares (essai, 49e), 24-13 Browne (transformation, 50e), 24- 16 Moulton (52e) 27-16 Browne (pénalité, 55e), 30-16 Browne (pénalité, 63e), 35-16 Kremer (essai, 65e)



Carton jaune: Logier (80+4, plaquage sans ballon) pour le Luxembourg.



Luxembourg: 1. Cendre, 2. Dee, 3. Rezapour, 4. Giffard, 5. Toulet, 6. Vert, 7. R. Kimmel (cap.), 8. Kremer, 9. Calmont, 10. Browne, 11. Timmermans, 12. Dozin, 13. G. Kimmel, 14. Ketema, 15. Bares



Remplaçants: Marcus, Wagner, Bouobda, Geoffreys, Stone, Kenens, Samba, Logier



Manager: Jonathan Flynn



Norvège: 1. Cadden, 2. Buncle, 3. Meldalen, 4. Ford, 5. Fraser-Smith, 6. Kennedy, 7. Skovly (cap.), 8. Edison, 9. Moulton, 10. Botha, 11. Engerbakk, 12. Lindqvist 13. Bichard-Breaud, 14. Nygaard, 15. Davy

Remplaçants: Hopkin, Marthinsen, Skovly, Thorkildsen, Pembroke-Birss, Hunt, Mwikaria, Voigt



Manager: Kevin Scully



Réactions

Romain Kimmel (capitaine): "Derrière les Norvégiens nous ont bien contré, ils étaient habiles, plus techniques que les autres équipes de la poule. On était sur le reculoir en première mi-temps mais par rapport au match contre la Finlande on a jamais joué dans notre camp. On était plus sereins, plus calmes qu'il y a deux semaines."

Gauthier Bares: "C'était l'équipe la plus dure du groupe. Ca allait vite et physiquement c'était costaud. On fait un beau 4/4, ca va être difficile l'année prochaine mais si on joue comme ca on pourra se maintenir, voir viser au-dessus parce que là on est pas à notre place."