Avec quatre buts inscrits, Ruben Reis fut un des hommes en vue de la finale de Coupe du Luxembourg remportée par le FC Differdange 03 face à l'US Esch. Le Differdangeois est donc fin prêt à en découdre avec le champion en titre du Racing Luxembourg.

Ruben Reis (FCD03): «Il n'y a pas de favori dans cette finale»

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Ruben, votre dernière prestation en finale de Coupe du Luxembourg a été étincelante, puisque vous avez inscrit quatre des neuf buts de votre formation lors de la victoire 9-2 face à l'US Esch. Etait-ce votre prestation la plus aboutie jusqu'à présent?

Ruben Reis. - «Je n'aime pas trop de parler de moi individuellement, je préfère que les gens se fassent leur propre idée à mon sujet. Mais oui, je pense que j'ai fait un bon match ce soir-là. Collectivement aussi, je pense que c'était un de nos meilleurs matches. C'était en tout cas un bon test avant la finale du championnat contre le Racing. On savait que ce serait un match difficile, mais on a réussi à le rendre plus facile et cela s'est vu à travers le résultat final.

Ruben Oliveira et Freddy Santos ont également apporté leur pierre à l'édifice avec deux buts chacun, signe qu'il existe une grande complémentarité entre vous...

C'est toujours plus facile de jouer quand vous avez des joueurs de qualité à vos côtés et que vous vous sentez bien en jouant avec eux. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment du match. C'est toujours un plus dans une équipe qui est aussi forte individuellement que collectivement. Quand on connaît bien les joueurs avec qui on joue, on dit qu'on joue ensemble les yeux fermés. Même si on ne joue pas encore les yeux fermés, on est sur le bon chemin.

Ruben Reis (en rouge) a été étincelant en finale de la Coupe de Luxembourg, avec quatre buts marqués face à l'US Esch Photo: Stéphane Guillaume

Vous avez disputé neuf matches de phase classique et inscrit vingt-cinq buts. On peut ajouter également cinq buts en demi-finale des play-offs, ainsi que quatre autres en Coupe. Votre adaptation au championnat luxembourgeois est simplement parfaite...

Comme je l'ai déjà dit précédemment, je n'aime pas trop parler de moi. Mais, oui, je pense que c'est une adaptation presque parfaite à mon équipe et au futsal luxembourgeois. On m'a fait venir pour cela, pour faire la différence. Cela n'est pas toujours le cas, mais grâce à Dieu cela se passe bien, même avec les différences entre le futsal portugais et le futsal luxembourgeois.

La manche initiale de la finale des play-offs face au Racing aura lieu ce dimanche à 19 heures à Oberkorn. Que pensez-vous de votre adversaire, qui s'est montré redoutable tout au long de la phase classique?

Sans l’ombre d’un doute, cette finale est l'affiche que tout le monde attendait. Pour moi, il n’y a pas de favori. Pour la victoire, ce sera du 50/50. Car, si nous avons de bons joueurs, le Racing aussi. C’est une équipe forte collectivement, qui fait des transitions son arme principale. Nous nous sommes préparés à cela. Mais avant tout, je souhaite qu’il y ait du fair-play et que le gagnant soit le futsal. Que le meilleur gagne et bonne chance à tous.»

Le programme de la finale des play-offs



Première manche

FC Differdange 03 - Racing Luxembourg ce dimanche 5 mai à 19 heures au Centre sportif d'Oberkorn



Deuxième manche

Racing Luxembourg - FC Differdange 03 le dimanche 12 mai à 19h30 au Centre sportif d'Oberkorn



Eventuelle troisième manche

FC Differdange 03 - Racing Luxembourg le dimanche 19 mai à 19h30 au Centre sportif d'Oberkorn