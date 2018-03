Le FC Metz a très certainement dit adieu à la Ligue 1 face à Toulouse (1-1). Nolan Roux avait pourtant montré la voie à sa formation mais Julian Palmieri, en se faisant expulser (42e), a puni ses partenaires.

Roux, Palmieri et le FC Metz bloquent face à Toulouse

Le FC Metz a très certainement dit adieu à la Ligue 1 face à Toulouse (1-1). Nolan Roux avait pourtant montré la voie à sa formation mais Julian Palmieri, en se faisant expulser (42e), a puni ses partenaires. Dans huit jours, il faudra aller défier le PSG.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Que s’est-il passé dans la tête de Julian Palmieri ? Son tacle beaucoup trop musclé, injustifié, le long de la ligne de jeu sur Gradel lui a valu de regagner logiquement le vestiaire messin (42e). Un geste incompréhensible qui a pénalisé un FC Metz qui venait pourtant de prendre les devants : sur une offrande de Dossevi, Nolan Roux est venue placer sa tête en or (1-0, 32e) pour placer les siens sur de bons rails. Une onzième réalisation qui devait permettre aux hommes de Frédéric Hantz de prendre la rencontre par le bon bout face à Toulouse. Au lieu de ça, les Messins ont souffert, transpiré comme des dingues et fait preuve d’un remarquable état d’esprit avant de céder physiquement face à une équipe toulousaine plus fraîche. A cinq minutes du terme donc, le FC Metz a craqué sur un ballon expédié en-dessous de la barre du but mosellan par Amian (1-1, 84e). Un coup fatal dans la longue lutte que mène le club messin pour ne pas descendre d’un échelon national. Un revers qui va certainement agiter le vestiaire grenat car Palmieri a fauté lourdement. Aux dix Messins vaillants, ainsi qu’à leurs remplaçants, nous accorderons la note de 15/20 en guise de récompense pour une énergie saine et un remarquable état d’esprit. N’est pas Messin qui prétend l’être.

Les joueurs et leur note. Des notes hautes, très hautes, justifiées par une infériorité numérique et une solidarité sans faille...jusqu’à la 84e minute de jeu. Kawashima (8/10) est vraiment un excellent gardien. Un dégagement des deux poings (29e), des sauvetages miraculeux (44e, 74e) et une présence très rassurante. Le Japonais est le leader naturel de l’arrière-garde du FC Metz. En défense, Balliu (7) a eu du travail face à Gradel mais son énergie a été sa meilleure arme. Rivierez (7) n’a commis aucune erreur, il se mue avec discipline et honneur aux demandes de Frédéric Hantz : du banc de touche aux différentes fonctions défensives. Un vrai joueur de club. Niakhaté (7) aurait pu offrir le succès à son équipe (90e) mais son coup de tête est passé tout près du poteau toulousain. Palmieri (0) a disjoncté sans raison ! Un tacle assassin sur Gradel lui a valu d’être fort logiquement expulsé (42e). Il est venu sur les bords de la Moselle pour aider le FC Metz, pas pour le punir. Déplorable. Au milieu, Cohade (7,5) a été admirable. Capitaine courage, il a reculé d’un cran pour aider la défense mosellane après le « pétage » de plombs de Palmieri. Il a couru avec intelligence, s’est dépouillé, s’est sacrifié tel un gladiateur aux racines mosellanes. Poblete (7) s’est fait bouger en début de partie, mais son implication a été de qualité. Il a logiquement peiné physiquement dans le dernier quart d’heure. Milicevic (6) n’a pas pu finir la première période, par choix tactique. Dossevi (7) a retrouvé ses jambes, ses intuitions et son sens de la passe juste. Roux (7), casque d’or du FC Metz (un petit coucou à Kombouaré), réussit une saison exceptionnelle. Une onzième réalisation ultra importante qui n’a malheureusement pas survécu au temps et à la bêtise. En attaque, Rivière (6) s’est bien battu même si sa lenteur naturelle joue contre lui. Il ne triche pas, c’est déjà ça.

Metz - Toulouse 1-1

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Lesage, 11 287 spectateurs. Mi-temps : 1-0.

Evolution du score : 1-0 Roux (32e), 1-1 Amian (84e)

Cartons jaunes : aucun à Metz ; Jean (18e), Moubandje (44e), Toïvonen (87e), Durmaz (90+2) à Toulouse

Carton rouge : Palmieri (42e) à Metz

METZ : Kawashima ; Balliu, Niakhaté, Rivierez, Palmieri ; Poblete, Cohade (cap.), Milicevic (45e Lempereur), Dossevi, Roux (80e Niane) ; Rivière (88e Nguette). Joueurs non entrés en jeu : Beunardeau ; Bisevac, Selimovic, Boulaya.

TOULOUSE : Lafont ; Amian, Jullien, Diop (cap.), Moubandje ; Cahuzac (75e Mubélé), Sangaré, Blin (55e Toïvonen), Jean (55e Durmaz), Gradel ; Delort. Joueurs non entrés en jeu : Goicoecha ; Yago, Imbula, Somalia.